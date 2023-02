Nabestaanden rouwen om hun familieleden op een begraafplaats in de Syrische stad Jinderis, in de provincie Aleppo. De hulpverlening verloopt daar moeizaam. Afgezien van de stad Aleppo, die in handen is van het Syrische regime, staat het noordwesten onder controle van diverse rebellengroepen. Bijna 90 procent van de bevolking is afhankelijk van humanitaire hulp. De aardbeving is hier een zoveelste ramp boven op een al uitzichtloze situatie.

Foto Ghaith Alsayed/AP