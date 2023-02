De mediastorm rond Pim Lammers: van blogpost tot doodsbedreiging

Komende week liggen de boekwinkels vol met werk van Pim Lammers. Het wrange gevolg van een mediastorm die begon met een blogpost en binnen tien dagen leidde tot doodsbedreigingen en de terugtrekking van Lammers als schrijver van het gedicht voor de kinderboekenweek. Redacteur Karel Smouter vraagt zich af: wie hebben deze mediastorm veroorzaakt?

