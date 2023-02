Belgische politicus aangehouden in kader omkoopschandaal Europees Parlement

De Belgische politie heeft vrijdagochtend de Waalse politicus Marc Tarabella opgepakt. Dat bevestigt het federaal parket aan de VRT. De arrestatie is in het kader van het onderzoek naar het omkoopschandaal in het Europees Parlement. Hij zou vrijdagochtend worden verhoord, waarna een onderzoeksrechter zich buigt over verdere juridische stappen.

Marc Tarabella, onderdeel van de Europese fractie van sociaaldemocraten, is één van de namen die in verband wordt gebracht met de zogeheten Qatargate. Eind 2022 werd bekend dat Qatar en Marokko pogingen ondernamen om economische en politieke besluiten van het Europees Parlement te beïnvloeden. Meerdere invloedrijke Europese parlementsleden zouden daarvoor grote sommen geld en dure geschenken hebben ontvangen.

Afgelopen maand begon de voorzitter van het Europees Parlement Roberta Metsola op verzoek van de Belgische autoriteiten de procedure om de immuniteit van Tarabella en de Italiaanse parlementariër Andrea Cozzolino, die ook betrokken zou zijn, op te heffen. Die opheffing werd afgelopen week door het Europees Parlement goedgekeurd. Eerder werd het duo al uit de Europese fractie van de sociaaldemocraten gezet en geschorst uit hun nationale partijen. Beide parlementsleden hebben meermaals verklaard onschuldig te zijn. Tegen de opheffing van hun immuniteit hebben ze zich evenwel niet verzet. Tarabella zei eerder bereid te zijn dat hij aan het onderzoek mee te werken.

In de nasleep van de onthullingen kwam binnen de Europese politiek de discussie op gang over maatregelen die nieuwe corruptiezaken moeten voorkomen. In januari presenteerde voorzitter Metsola daarvoor een veertienpunten-plan. Daarin waren voorstellen te lezen zoals een afkoelperiode voor oud-Europarlementariërs die willen gaan lobbyen, een verplichting om ontmoetingen met derden openbaar te maken, en een verbod op zogeheten ‘vriendschapsgroepen’ met derde landen.

Lees ook: Onder Europarlementariërs overheerst angst over de impact van het omkopingsschandaal