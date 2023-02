Amalia over zware beveiliging: ‘Ik heb het nog steeds erg moeilijk’

Prinses Amalia heeft het „nog steeds erg moeilijk” met het feit dat ze door bedreigingen zwaar beveiligd moet worden en een normaal studentenleven mist. Dat zei ze na afloop van een kennismakingsbezoek aan het Caribisch deel van het koninkrijk in gesprek met de pers.

„Ik had de gedachte dat wat een student doet, ik dat ook zou doen. De realiteit was helaas alles behalve dat”, zei ze. Op de vraag wat ze het meeste mist, antwoordde ze: „Het door de straten lopen, naar een winkel kunnen gaan.” Ze zei te hopen dat de situatie snel wordt opgelost.

De reis van de afgelopen twee weken met koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaf haar een beetje vrijheid terug. „Ik heb een prachtige tijd gehad”, zei ze.

De kroonprinses wordt al enige tijd zwaar beveiligd. In september meldde De Telegraaf dat opsporingsinstanties vermoedde dat de ‘Mocro-maffia’ plannen beraamd om Amalia of premier Rutte te ontvoeren. Over hoe de twee worden beveiligd worden geen mededelingen gedaan.

Enorme consequenties

Afgelopen oktober werd bekend dat Amalia niet op kamers was gaan wonen in Amsterdam vanwege de bedreigingen. Haar ouders vertelden in een persgesprek toen dat het „enorme consequenties” had voor het leven van hun dochter. Koningin Máxima zei: „Het is geen studentenleven voor haar zoals andere studenten dat hebben. Ik ben heel trots hoe ze dit volhoudt.” Dat herhaalde koning Willem-Alexander nu.

Amalia begon vorige zomer aan een studie Politics, Psychology, Law and Economics in Amsterdam. Op de vraag nu of ze overwoog om wellicht in het buitenland haar studie voort te zetten, antwoordde ze gedecideerd dat ze aan de Universiteit van Amsterdam studeert.