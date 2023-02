Focus

Bente Fokkens (22) is al elf jaar bezig met muziek maken. Op haar elfde deed ze mee aan The Voice Kids en was ze het onderwerp van de VPRO-documentaire Bente’s stem. Haar debuutalbum Als Ik Met De Wind Kon Dansen, vol openhartige en meeslepende popliedjes, kwam uit op 11-11-22. De eerste track op het album heet ‘11:11’. Dat is geen toeval. Numerologie, het idee dat getallen een bovennatuurlijke betekenis hebben, is voor Bente een hobby en een houvast.

„Ik ben geen wetenschapper of zo, ik kan niet uitleggen wat het precies is, ik ben gewoon een zangeres. Maar ik vind het wel sick dat het getal elf voor mij overal terugkomt. Als je de cijfers van mijn geboortedatum bij elkaar optelt, krijg je elf, mijn moeder is jarig op de elfde, mijn vader is geboren in de elfde maand. Bij The Voice Kids was ik als elfde aan de beurt.

„Als ik ’s ochtends wakker word en ik zie op de klok het getal 11:11, dan geloof ik dat ik soort van in lijn sta met het universum. Dat klinkt misschien zweverig, maar het geeft mij het gevoel van: oké, ik ben lekker bezig, en het komt allemaal wel goed.

„Mijn moeder is heel spiritueel, mijn vader is juist nuchter. Ik heb daar denk ik wel een goede balans in gevonden. Als kind verzamelde ik al stenen omdat ik ze mooi vond. Toen leerde mijn moeder mij dat stenen bepaalde werkingen hebben. Ik wil niet pretenderen dat het voor iedereen werkt, maar elk mens heeft zo z’n dingetjes waar-ie rust uit haalt. Voor mij zijn dat getallen en stenen.

„Ik heb ADHD. Op school werd ik vaak de les uit gestuurd omdat ik niet stil kon zitten. Ik haalde slechte cijfers, niet omdat ik het niet kon, maar omdat ik me niet kon concentreren. Ik ben deels in een dorp opgegroeid, als Amsterdams meisje, en ook nog in het Gooi. Dat was best heftig. Er waren mensen op de basisschool die gewoon niet goed in hun vel zaten, en dat projecteerden op iemand die zichzelf wel durfde te uiten. Het heeft me als kind heel sip gemaakt, maar het heeft er ook voor gezorgd dat ik heel hard wil werken voor m’n shit.

„Mijn debuutalbum kwam uit op 11-11-22, daar wilde ik wel voor vechten. Er gaat niet snel weer een moment komen dat de getallen zo goed staan. Het was een paar weken van tevoren nog even de vraag of het ging lukken. Het album moest nog gemixt en gemasterd worden, er moest een clip worden geschoten. We hebben er met het hele team heel hard aan gewerkt, en uiteindelijk heb ik wel lekker m’n zin gekregen.

„Ik moet wel zeggen, als ik ’s ochtends wakker word en het is tien over elf, dan denk ik soms: nog een minuutje. Dat werkt niet echt, maar ik doe het wel. Boeien, het geeft me gewoon rust.”

Bente is op dit moment bezig met een uitverkochte tournee door Nederland en België. De tour loopt nog tot en met april. Inl: instagram.com