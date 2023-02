Mijn neefje van negen is gefascineerd door getallen. Op zijn verjaardag raken we in een ingewikkeld gesprek over de betekenis van cijfers achter de komma. Omdat mijn koffie koud dreigt te worden, probeer ik hem af te bluffen en zeg: „Nog een paar jaartjes, dan leer je over het getal pi.” „Dat weet ik al, dat gaat over cirkels”, zegt hij tot mijn verbazing. Ik zeg: „Dat getal is heel bijzonder, want het heeft oneindig veel cijfers achter de komma.” Hij corrigeert me: „Dat weten we nog niet, want ze hebben het laatste cijfer nog niet ontdekt.”

