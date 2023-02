Koning spreekt opnieuw steun uit voor slachtoffers: ‘een verschrikkelijk drama’

Koning Willem-Alexander heeft woensdag tijdens het afsluitende gesprek met de pers op de laatste dag van de reis door het Caribische gedeelte van het koninkrijk opnieuw zijn steun uitgesproken voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Hij noemde het „een verschrikkelijk drama”.

„Onze gedachten zijn bij de slachtoffers, nabestaanden, gewonden en ook bij de families van de Syriërs en Turken in Nederland die mensen missen en ook zeker in grote onzekerheid zitten.”

Ook bedankte de koning alle hulpverleners en noemde daarbij speciaal het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR „dat daar dag en nacht probeert mensen onder het puin vandaan te halen”.

Maandag sprak het koningspaar zich ook uit over de aardbevingen. Via sociale media lieten ze weten intens mee te leven met alle getroffenen. „De slachtoffers en families zijn in onze gedachten. Zij verdienen alle steun”, aldus koning Willem-Alexander en koningin Máxima.