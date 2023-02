Nee, met Keukengoud is er nog niet meteen minder zout nodig

Zoals je een alcoholist niet blij maakt met een 0.0, zo krijg je zoutekauwen moeilijk aan een surrogaat. Verstegen noemt Tafelgoud en Keukengoud het nieuwe zout. Er zit nog een beetje zout in (18 en 16 procent), het verdwenen zout wordt gecompenseerd met kruiden, specerijen, groenten en miso. Miso is een geweldige hartige smaakmaker. En ja, we weten heus wel dat we echt minder zout moeten. Maar toen de kabeljauw op tafel stond, gekruid met Keukengoud, grepen we toch weer naar de zoutpot. Junkiegedrag, inderdaad. Maar Keukengoud was nog niet de methadonbus waar we op wachtten.

