Wat opvalt in Alles voor de bruiloft is dat al die unieke wensen zo vreselijk op elkaar lijken

De boswachter plukte slappe slierten confetti uit het mos tussen de bomen. Restanten van een gender reveal-feestje in zijn bos. „Het was een jongetje”, stelde hij nuchter vast. Hij kwam voorbij in een item van EditieNL, vorige week alweer (2 februari). Het was misschien geen wereldprobleem wat hij hier te berde bracht, maar na een paar nachtjes slapen realiseerde ik me dat dit natuurlijk een pars pro toto voor hét probleem is: de mens is zijn omgeving een vijand.

Natuur blijkt het perfecte decor voor trouwfoto’s. Duinen, hei, bos. Prachtig met op- of ondergaande zon, een briesje, dauwdruppels, en al dat groen past mooi bij alles. Wil je echt iets origineels, dan kun je een drone mee laten vliegen die het bruidspaar van boven vastlegt, en wat ook een spontaan effect kan geven: een confetti-kanon. Zo ziet de boswachter het ene na het andere bruidspaar poseren, en anders wel de sporen ervan. Vier shoots op een dag, en op vrijdagen in mei of september is het soms file-fotograferen. Nou goed, het nieuws was dat natuurbeheerders nu geld gaan vragen voor ‘shoots’ dan wel ‘events’. Buurserzand, Beeckestijn, Groeneveld en Buitenplaats Elswout rekenen vijftig euro voor gebruik van de natuur en het opruimen en onderhoud ervan.

‘Georganiseerde chaos’

Weddingplanners Nina en Susanna „creëren georganiseerde chaos” voor hun aanstaande bruidsparen en op zes woensdagavonden zien we in Alles voor de bruiloft waar hun werk hen brengt. In de eerste drie afleveringen was dat Toscane, Barcelona, Zuid-Frankrijk, Den Haag, Puglia en Mallorca („Voelt als Italië, betaalbaarder dan Ibiza.”) Favoriete locaties voor één -of meerdaagse huwelijken van Nederlandse stellen.

Ieder z’n eigen unieke bruiloft natuurlijk, alleen wat me zo opvalt in al die hoogstpersoonlijke wensen, is dat die allemaal zo verschrikkelijk op elkaar lijken. Op elk locatiebezoek hoor ik de planners zeggen dat hier de „lange tafels” komen voor het diner met alle gasten, dat daar „iedereen gezellig een welkomstdrankje” krijgt en de ceremonie zelf is hoe dan ook in een „intieme setting”. Er zijn goodie-bags dan wel persoonlijke attenties voor de gasten, vaak iets met de initialen van het paar. Het meest uit de toon springt de bruidegom die zelf het bruidsboeket wil samenstellen. Dat gebeurt, zeggen de planners, helemaal nooit. Iets van variatie zit er wel in de budgetten, al krijg je die van de televisie-koppels niet te horen. De bedragen gaan van 30.000 tot 150.000 euro, de planners rekenen voor hun diensten 20 procent. Maar waar dé dag in het water dreigt te vallen, is dan weer gelijk voor alle paren. De zon kon wel eens niet gaan schijnen, de wind kan opsteken, de regen dan wel hitte zou de plannen kunnen versjteren. Uiteindelijk komt alles goed en huilen de weddingplanners zelf het hardst bij elk ja-woord.

Ik vind het ook jammer hè, dat m’n ge-oordeel me in de weg zit. Waarom kan ik nou niet gewoon opgelucht zijn als het speciaal voor het bruidspaar in China gemaakte bord met neonletters tóch net op tijd arriveert op de feestlocatie in Barcelona? Weliswaar moest er halsoverkop een nieuw bord worden gemaakt, dat helaas werd afgeleverd in Madrid, waardoor de stagiaire met het vliegtuig op en neer moest om het te halen. En ik vind het al helemaal geen mooie eigenschap van me dat ik opleef als ik hoor dat in aflevering 4 het vliegtuig met 25 van de 42 bruiloftsgasten naar Montpellier gecanceld is. Nee, de komende drie dagen geen andere vluchten. Alle treinen volgeboekt. Auto’s dan? Helaas, geen huurauto meer te krijgen. Hoe zal Nina dát gaan oplossen?

Gemiddeld trouwen er 60.000 stellen in een jaar, soms zijn het er duizend op een dag en als die ook nog es allemaal op de foto moeten. ‘Onze’ natuur is te vol, de wereld wordt ons nieuwe decor.