Van haar macht bleef een cocktail over

Wordt er een hit gecomponeerd met jouw bijnaam als songtitel, gaat het niet over jou! Het overkwam de Engelse koningin Maria I, en de schuldige was Lady Gaga. In het nummer Bloody Mary bezingt de Amerikaanse chanteuse namelijk de moeder van Jezus, en niet de vorstin van het huis Tudor die deze bijnaam had ‘verdiend’ met haar fanatieke vervolging van protestanten.

Maria was het enige kind van Catharina van Aragon en Hendrik VIII, een koning die beroemd geworden is omdat hij maar liefst zes keer trouwde. De echtgenotes die hem niet zinden liet hij meestal onthoofden, maar Catharina kwam er genadiger vanaf. Ze schonk Hendrik maar geen zoon en werd daarom verstoten ten gunste van Anna Boleyn. Na de gedwongen scheiding in 1533 sleet Catharina de rest van haar leven in verafgelegen kastelen, terwijl haar dochter Maria tot bastaard werd verklaard.

Aanpassing

Omdat de paus zich verzette tegen zijn scheiding, had Hendrik VIII niet alleen zijn vrouw, maar ook de Katholieke Kerk bij het oud vuil gezet. Hij omarmde het protestantse geloof, met één in het oog springende aanpassing: de koning werd het hoofd van de kerk in Engeland.

Maria was dit allemaal een gruwel. Zij bleef het geloof van Rome trouw. Nadat Anna Boleyn in 1536 was onthoofd, mocht ze terugkeren aan het hof – mits ze haar vader erkende als baas van de kerk. De prinses ging akkoord, maar in haar hart bleef ze katholiek.

Dit was allemaal onbelangrijk geweest als Eduard VI was blijven leven. Deze jongen – de zoon van Hendrik en zijn derde vrouw Jane Seymour – was keurig protestants opgevoed toen hij op negenjarige leeftijd de troon van zijn vader overnam. Helaas overleed hij al zes jaar later, waarna een machtsstrijd uitbrak aan het Engelse hof.

De partij van Maria trok aan het langste eind, en in 1553 besteeg de eerste vrouwelijke monarch van Engeland de troon. Ze trouwde met de katholieke Filips II, zoon van keizer Karel V en de latere koning van Spanje. Filips had het druk met oorlog voeren en het stel zag elkaar weinig. Maria dacht twee keer zwanger te zijn, maar hier bleek de wens de moeder van de gedachte. Ze bleef kinderloos.

Brandstapel

Ondertussen nam ze de strijd tegen het protestantisme voortvarend ter hand. Zo belandde aartsbisschop Thomas Cranmer, het theologische brein achter Hendriks hervorming, in 1556 op de brandstapel. Het leverde haar de bijnaam ‘de Bloedige’ op.

Deze benaming kon beklijven omdat in 1558 het lot opnieuw ingreep: Maria overleed, en met haar verdween de almacht van de katholieke kerk uit Engeland. Ze werd opgevolgd door haar halfzus Elizabeth, de dochter van Anna Boleyn die protestant was en als een van de grootste Engelse vorsten de geschiedenis is ingegaan.

Maria rest niets anders dan een bloedige reputatie en dito bijnaam. Die vond zijn weg naar een cocktail (wodka en tomatensap) en een popliedje waarin de verkeerde Maria werd toegezongen.