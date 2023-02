Nieuwe reeks Fawlty Towers door ‘anti-woke’ John Cleese: ‘misselijkmakend idee’

Het legendarische Fawlty Towers keert na ruim veertig jaar mogelijk terug. De Amerikaanse producent Castle Rock heeft met geestelijk vader John Cleese (83) en zijn acterende dochter Camilla een deal gesloten om de comedy over een hotel in een fictief Brits kustdorp nieuw leven in te blazen. Regisseur Rob Reiner, bekend van When Harry met Sally en A Few Good Men, gaat de serie samen met vader en dochter Cleese maken. Het is nog onbekend op welke zender of videoplatform deze ‘reboot’ te zien zal zijn. De familieband vormt de plottwist in de nieuwe reeks, waarin de misantrope hotelier Basil Fawlty een dochter blijkt te hebben.

De originele Fawlty Towers, uit de tweede helft van de jaren zeventig, is een volgens velen ongeëvenaarde sitcom uit het gouden Monty Python-tijdperk en wordt momenteel onder andere nog door de BBC op zijn videodienst UKTV aangeboden. In de iconische aflevering ‘The Germans’ is een waarschuwing te zien voor raciale stereotypes en taalgebruik, met name om een scène waarin de dementerende oud-militair Major Gowen racistische termen gebruikt in een poging om exact te zijn over de benaming van Indiase en Caribische cricketspelers. Cleese noemde ‘The Germans’ een parodie op de Britse obsessie met de Tweede Wereldoorlog en hij heeft de karikatuur van Major Gowen altijd verdedigd als functioneel lachwekkend.

Na de dood van George Floyd door politiegeweld werd in de zomer van 2020, bij de antiracistische herziening van oude films en series, de aflevering uit het BBC-aanbod genomen. Kort daarop keerde ‘The Germans’ met genoemde waarschuwingsboodschap weer terug. Sindsdien is Fawlty Towers één van de vele symbolen geworden die ‘anti-woke’ opiniemakers aandragen als voorbeeld van cancelling en betutteling. John Cleese voorop. De Monty Python-artiest van weleer heeft zich inmiddels bij het rechts-conservatieve netwerk GB News aangesloten, in zijn strijd tegen de zogeheten cancelcultuur.

Cleese ‘pruilt naar de wereld’

De tv-columnist van de links-progressieve krant The Guardian, Stuart Heritage, voorspelt weinig leuks van de herstart. Niet alleen omdat de Spaanse ober Manuel niet meedoet (acteur Andrew Sachs overleed in 2016) of om het ontbreken van Basil Fawlty’s vrouw Sybil, die gespeeld werd door de langdurig zieke Prunella Scales. Ook Connie Booth, ex-echtgenote van Cleese en co-schrijver, acteert niet meer en zal dus ontbreken als kamermeid Polly. Een ‘reboot’ van Fawlty Towers is hoe dan ook „een misselijkmakend idee”, schrijft Heritage. Cleese „slijt zijn dagen op Twitter, pruilend naar de wereld” als iemand die „doodvermoeiend geobsedeerd is door cancelcultuur”.

Los daarvan kan dit alleen maar een teleurstelling opleveren, stelt Heritage, niet alleen vanwege gerechtvaardigde hedendaagse kritiek op de stereotypering. De maatstaven van het origineel simpelweg niet te evenaren, ook niet door Cleese zelf. De wereld heeft een nieuwe Fawlty Towers „net zo nodig als een trap van een paard de put in” aldus de tv-recensent.