Rabobank neemt weer meer personeel aan voor witwascontroles

Rabobank heeft nog geen idee hoeveel de afwikkeling van het OM-strafonderzoek naar tekortschietend toezicht op witwassen gaat kosten. De bank heeft nog geen geld apart gezet voor een mogelijke schikking, liet financieel directeur Bas Brouwers donderdag weten bij de presentatie van de jaarcijfers.

In december werd bekend dat justitie een strafrechtelijk onderzoek doet naar Rabobank, zoals eerder ook gebeurde bij ABN Amro en ING. Zij troffen uiteindelijk schikkingen van honderden miljoenen euro’s.

Het aantal medewerkers dat de bank inzet om klanten te screenen op mogelijke witwasrisico’s en om achterstanden in dossiers weg te werken, het zogenoemde Know Your Customer(KYC)-beleid, steeg in 2022 opnieuw. In totaal zijn er wereldwijd nu ruim 7.000 medewerkers bezig met dit onderwerp (2.300 meer dan een jaar eerder), exclusief dochterondernemingen gaat het om 6.600 medewerkers.

De kosten die dit met zich meebrengt – banken concurreren met elkaar om KYC-medewerkers en dat drijft de salarissen op – drukten mede de winst over 2022. Die lag met 2,78 miljard euro bijna een kwart lager dan een jaar eerder. De bank wist door de gestegen rentes wel de marges te verbeteren op spaar- en betaalrekeningen. „Kosten zijn geen thema op dit dossier. We gaan leveren. Pas als we dit op orde hebben, gaan we kijken hoe we het efficiënter gaan inrichten”, zei de nieuwe topman Stefaan Decraene donderdag. Hij volgde begin dit jaar Wiebe Draijer op, die afgelopen najaar na acht jaar afzwaaide.

Decraene liet de presentatie van de jaarcijfers nog over aan financieel bestuurder Bas Brouwers. In een korte introductie zei de Belg van „deze schone [mooie] bank een van de beste banken van de wereld” te willen maken. „Een van de opdrachten die ik heb, is deze bank foutloos te laten zijn.”

Stikstof

Een andere heikele kwestie voor de Rabobank is het stikstofdossier. De bank is veruit de belangrijkste financier van boeren in Nederland en praat onder meer mee over een landbouwakkoord. Eerder werd in een aangenomen Kamermotie opgeroepen een deel van de schulden van boeren kwijt te schelden. Daar wil de Rabobank niet aan.

De portefeuille in de zogeheten bedrijfstak food & agri groeide afgelopen jaar wereldwijd met 10 procent tot 113,3 miljard euro. Die toename kwam volgens Brouwers vooral vanuit investeringen in de voedselverwerkende industrie. De kredietverstrekking aan bijvoorbeeld melkveehouders en vleesproducenten liep volgens de financieel directeur juist terug.

Stroppenpot

Rabobank was donderdag voorzichtig over de macro-economische vooruitzichten voor Nederland. Voor dit jaar rekent de bank op een lichte krimp van de economie. Rabobank zet daarom 344 miljoen euro extra apart voor bedrijven en consumenten die mogelijk hun leningen niet meer kunnen terugbetalen. Dat is fors meer dan een jaar geleden, toen er juist een deel van de reserveringen voor de stroppenpot vrijkwam, omdat de coronacrisis tot minder faillissementen had geleid dan eerder verwacht. Ook het afbouwen van activiteiten uit Rusland leidde tot 200 miljoen euro aan afschrijvingen voor de bank. Rabobank wil daar als gevolg van de oorlog in Oekraïne niet meer actief zijn.