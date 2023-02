We zijn met de familie op bezoek bij ons 17-jarige nichtje dat een seizoen skilerares is in Oostenrijk. Op zaterdagavond vertelt ze dat ze die avond normaal gesproken met alle skileraren naar een bepaalde après-ski bar gaat. Wij hebben ook wel zin in après-skiën. Haar ouders mogen zich onder geen beding in de bar vertonen. Veel te gênant. Maar wij, haar oom en tante, mogen wel een biertje komen drinken. Net wanneer wij tevreden willen constateren dat wij wel cool genoeg zijn, zegt ze: „Een rare oom en tante kan iedereen overkomen.”

