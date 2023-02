Pamperende orkamoeder krijgt minder nageslacht als zij een zoon moet opvoeden

Voor vrouwelijke orka’s gaat het opvoeden van zoons ten koste van hun kans op nog meer nageslacht, schrijven Britse biologen deze week in Current Biology. Een volwassen zoon zorgt ervoor dat het jaarlijkse voortplantingssucces van de orkamoeder pakweg halveert – zelfs als de zoon al tegen de twintig loopt. Bij moeders met volwassen dochters is zo’n duidelijke invloed niet te zien.

Van orka’s is al langer bekend dat moeders een innige band met hun kroost onderhouden, en dat zeker de mannetjes vaak meeliften op hun ecologische expertise. Een orkamoeder weet goed waar en hoe ze de beste prooien kan vangen, en is bereid die te delen met haar nageslacht. Maar of die uitgebreide zorg ten kosten ging van de moeder zelf was onbekend.

Daarom bestudeerden de biologen gegevens over veertig vrouwelijke orka’s, verzameld tussen 1982 en 2021. In die periode werden er 67 jonge orka’s geboren, waarvan er 54 hun eerste jaar overleefden (en daarmee als ‘succesvol voortplantingsresultaat’ werden beschouwd door de onderzoekers). Vervolgens analyseerden ze de kans op voortplantingssucces per orka. Bij vrouwtjes die nog geen nageslacht hadden bleek die het grootst, bij moeders van volwassen dochters iets lager en bij moeders van volwassen zoons ongeveer twee keer zo laag.

Niet-verwante mannetjes

De verschillen waren niet toe te schrijven aan het feit dat mannelijke orkajongen meer energie zouden kosten doordat ze meer moedermelk nodig hebben, want van vrouwtjes die hun zoon verloren stegen de voortplantingskansen daarna weer, terwijl dat níet het geval was als de zoon in leven bleef. Ook was het verschil niet te verklaren doordat mannelijke groepsleden sowieso meer energie zouden kosten (doordat ze meer voedsel nodig hebben en minder geneigd zijn om samen te werken, aldus de onderzoekers), want vrouwelijke orka’s die met niet-verwante mannetjes in een groep leefden ondervonden daar geen reproductieve hinder van. Het kan wél zo zijn dat ze zoveel prooi met hun volgroeide zoons delen dat ze zelf te weinig eten binnenkrijgen en daardoor in minder goede conditie verkeren.

De biologen ontdekten ook dat de moederzorg bleef voortduren, ongeacht de leeftijd van de zoons. En dus bleef hun eigen kans op nieuw nageslacht ook lager. Dat het effect van dochters op het voortplantingssucces veel geringer is, zou ermee kunnen samenhangen dat die minder worden gepamperd door hun moeder. Dochters krijgen vaak nageslacht binnen dezelfde groep als hun moeder, terwijl zoons zich meestal buiten de eigen groep voortplanten. Door de komst van kleinkinderen binnen de groep zou de positie van het oudere orkavrouwtje verzwakken, aldus de auteurs. Het is dus in haar eigen voordeel als haar dochter het niet té goed doet.