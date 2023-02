Credit Suisse sluit dramatisch jaar af met miljardenverlies

De Zwitserse bank Credit Suisse heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar een brutoverlies van 1,3 miljard Zwitserse frank (1,31 miljard euro) geleden. Ten opzichte van een jaar eerder betekent dat bijna een verviervoudiging van het verlies.

De omzet daalde in de laatste drie maanden met een derde tot 3,1 miljard. Vooral de zakenbankactiviteiten van Credit Suisse hadden het zwaar. Inkomsten uit fusies en beursintroducties (investment banking) liepen met ruim de helft terug. Ook vermogensbeheer zag de omzet scherp dalen. Vanwege zorgen over de toekomst van de bank haalden klanten vorig jaar massaal geld weg bij Credit Suisse. In de laatste drie maanden ging het om 111 miljard frank.

Naast de grote uitstroom van kapitaal, kampt de bank met tal van problemen. De tweede bank van Zwitserland is zwaar aan het reorganiseren, wat veel kosten met zich meebrengt. In oktober onthulde de bank „een radicale strategie” om uit de crisis te komen.

Komende drie jaar verdwijnen 9.000 banen, ruim 15 procent van het totale personeel. Daarmee bespaart de bank naar schatting jaarlijks 2,5 miljard Zwitserse frank. Financiële hulp kwam er afgelopen najaar dankzij de verkoop van een aandelenbelang van 9,9 procent aan de Saudi National Bank.

Schandalen en reputatieschade

Het concern leed de afgelopen tijd voor miljarden aan verliezen door schandalen die ook de reputatie van de instelling ernstig hebben geschaad. Zo deed Credit Suisse zaken met investeringsfonds Archegos en de financieringsmaatschappij Greensill, die beide na speculaties omvielen.

Over het hele jaar leed de bank een brutoverlies van 3,3 miljard, tegen 600 miljoen over 2021. Netto, dus inclusief belastingen, kwam het jaarverlies uit op 7,3 miljard frank. Dat is vooral het gevolg van de nieuwe strategie waardoor sommige bezittingen een lagere waardering kregen. Sinds de financiële crisis in 2008 leed Credit Suisse niet meer zoveel verlies. In dat jaar kwam de bank voor 8 miljard in het rood.

Het toch al aangeslagen aandeel moest donderdag nog eens 10 procent inleveren. Daarmee kwam de koers op 2,90 frank. Het laagterecord werd in december geboekt, bij een koers van 2,70. In één jaar was de koers daarmee 60 procent lager uitgevallen. Voor dit jaar wordt ook weer een substantieel verlies verwacht. In 2024 moet de bank volgens de directie winstgevend zijn.