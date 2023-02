Kritiek op grote winst Unilever vanwege prijsstijgingen

13,3 procent. Zoveel hoger lagen vorig kwartaal de prijzen van zeep- en levensmiddelenconcern Unilever, vergeleken met een jaar eerder. Hoewel consumenten tegen die prijsverhogingen aanhikken en Unilever er minder door verkocht, wist het wel zijn jaaromzet te verhogen tot het recordniveau van ruim 60 miljard euro.

Vooral het nettowinstcijfer over 2022 springt in het oog. Het concern, eigenaar van merken als Dove, Rexona, Knorr en Omo, maakte donderdag bekend dat zijn winst bijna een kwart steeg, tot 8,3 miljard euro.

GroenLinks-voorman Jesse Klaver spreekt schande van die winst, terwijl Nederlanders zich „blauw betalen”. „Belast dit soort woekerwinsten. Aandeelhouders verdienen al genoeg”, schrijft hij op Twitter.

Het inmiddels volledig Britse Unilever ziet dat zelf heel anders. Nettowinst is geen goede maatstaf, zei financieel bestuurder Graeme Pitkethly donderdag tegen journalisten. Zo steeg de winst vooral doordat Unilever vorig jaar zijn theedivisie Ekaterra voor 4,5 miljard euro verkocht aan de Amerikaanse investeerder CVC Capital.

Scheidend bestuursvoorzitter Alan Jope zei dat Unilever zich „heel bewust” is van de druk die de prijsstijgingen op consumenten leggen. Volgens hem berekent zijn bedrijf niet alle kostenstijgingen door, zoals die van grondstoffen en verpakkingen, maar slechts driekwart ervan.

Over het hele jaar lag de gemiddelde prijsstijging bij Unilever wereldwijd op ruim 11 procent. Het bedrijf verwacht nieuwe verhogingen in de eerste helft van 2023. Het hardst laat het concern de prijzen stijgen in Latijns-Amerika, met meer dan 20 procent.

Dat de omzet vorig jaar met ruim 14 procent groeide, kwam vooral door de prijsstijgingen, maar ook door gunstige wisselkoersen. Jope toonde zich tevreden over de prestaties onder „uitdagende marktomstandigheden”.

Toch moet zijn opvolger, de Nederlander Hein Schumacher, flink aan de bak als hij in juni in zijn nieuwe functie begint. Unilevers verkoopvolume nam in 2022 met 2 procent af. De daling nam toe naarmate het jaar vorderde; in het vierde kwartaal lag het volume 3,6 procent lager dan een jaar eerder. Dat is een begrijpelijk gevolg van de prijsverhogingen, maar aandeelhouders willen liever groei zien. Ze zijn kritisch omdat Unilever de afgelopen jaren marktaandeel verloor aan concurrenten als Nestlé en Procter & Gamble.

Hogere groei

Schumacher, nu nog bestuursvoorzitter bij zuivelgigant FrieslandCampina en ook commissaris bij Unilever, werkte meer dan tien jaar bij het Amerikaanse Kraft Heinz, een concurrent van Unilever. Hij is een man van de cijfers: in zijn carrière wisselde hij tussen functies als financieel en algemeen bestuurder. Ook schreef hij mee aan het verkiezingsprogramma van het CDA.

Momenteel is Unilever bezig met een reorganisatie. Die werd haastig ingezet na een wilde poging, vorig jaar, om de consumententak van het Britse GlaxoSmithKline (GSK) over te nemen voor de enorme som van 60 miljard euro. Aandeelhouders reageerden heel slecht op dat plan, waarop de overname werd afgeblazen.

Jope schrapte sindsdien1.500 banen en legt meer nadruk op groeiende bedrijfsonderdelen: gezondheid, beauty en persoonlijke verzorging. De nieuwe strategie zou volgens hem vrucht afwerpen.

Bij de presentatie van jaarcijfers schrijft hij: „Dankzij de veranderingen die we hebben doorgevoerd, beginnen we 2023 met momentum, waardoor we goed voorbereid zijn op nog een jaar met hogere groei, wat onze eerste prioriteit blijft.”

Verduurzaming

In hoeverre verduurzaming nog prioriteit is, zal moeten blijken onder de nieuwe topman. Unilever heeft zich eerder ambitieuze duurzaamheidsdoelen gesteld, met name tussen 2009 en 2019 onder topman Paul Polman.

Onduidelijk is in hoeverre Schumacher die koers voortzet. Bij FrieslandCampina bleek hij in de stikstofdiscussie geen voorstander van flinke reductie van het aantal koeien.