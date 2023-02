Inwoners van Berlijn nemen de wanorde niet meer voor lief

De sneeuw in Berlijn is een paar dagen oud en glinstert grijs op het grasveld tussen een carré van bakstenen huizenblokken. Mathias Schulz (37) staat in de schemering met een rood SPD-tasje voor een portiek. Enkele dagen voor de verkiezingen in Berlijn gaat hij langs de deuren om kiezers te mobiliseren. In september 2021 won Schulz in zijn wijk Wedding een zetel voor het Berlijnse Huis van Afgevaardigden. De SPD werd de grootste partij in Berlijn, zoals haast altijd, SPD-lijsttrekker Franziska Giffey werd burgemeester. Maar die verkiezingen van 2021 verliepen zo chaotisch dat een rechter ze ongeldig verklaarde, en dat ze nu, anderhalf jaar later, over moeten.

Alleen wint volgens de peilingen deze zondag niet de SPD, maar de CDU.

Een vrouw in een badstoffen poncho doet de deur open. Ze vertelt over familie en vrienden die in ijskoude woningen leven, omdat ze de verwarming niet meer aan durven te doen vanwege de hoge energieprijzen. „De maat is vol”, zegt ze voordat ze de deur dichtdoet. Een paar woningen verderop staan een man en een vrouw in de deuropening, beiden met een klein kind op de arm. Ze zeggen dat hun lonen te laag zijn voor de hoge inflatie – in januari bedraagt die in Duitsland nog altijd 8,7 procent. Bovendien, zeggen ze, ruikt het in de crèche van hun kinderen naar riool. Een oudere man windt zich op over de vele autowrakken op straat. Een paar deuren verder begint een man met een oorbel over de woningnood en het beleid van een eerdere SPD-burgemeester, Klaus Wowereit (2001-2014): „Wowereit verkocht de huizen in Mitte aan de hoogste bieder. Nu zijn er geen betaalbare woningen meer. De SPD in Berlijn, concludeert de man, „heeft veel dossiers laten versloffen”.

Slecht onderhouden scholen

Woningnood, energieprijzen en inflatie, slecht onderhouden scholen: de onderwerpen die veel burgers van Berlijn bezighouden, zijn bij uitstek thema’s waar de sociaal-democraten goed garen bij zouden moeten spinnen. Maar de SPD regeert in Berlijn sinds 2001, en veel kiezers zijn teleurgesteld. Mathias Schulz, die machinist was voordat hij rechten studeerde en de politiek in ging, zegt: „We regeren al 21 jaar, en we zijn verantwoordelijk voor de dingen die goed zijn gegaan, maar ook voor de dingen die minder goed lopen.”

In die 21 jaar transformeerde Berlijn in een razend tempo. Wowereit noemde de stad in 2003 „arm, aber sexy”. Om de stad iets minder arm te maken verkocht Wowereit een groot deel van het stadscentrum Mitte aan investeerders. Sexy waren de vele vrijplaatsen, de muziekscene, de clandestiene clubs.

Inmiddels zijn woningen schaars en duur. De clubs zijn gevestigde namen, in 2016 oordeelde een rechter zelfs dat het legendarische Berghain „hoge cultuur” is, en niet zomaar entertainment. Ongeveer 40 procent van de toeristen komen naar Berlijn voor het uitgaansleven.

Berlijn trekt ook jonge ondernemers en grote bedrijven. Maar het ambtelijk apparaat van de stad kan de ontwikkelingen geenszins bijbenen. De nieuwe, internationale luchthaven BER opende in 2020 met negen jaar vertraging. Straten en metrolijnen zijn vaak jarenlang bouwputten. Op een afspraak bij de gemeente moet je minstens twee maanden wachten. De hoofdredacteur van het Berlijnse dagblad Der Tagesspiegel, Lorenz Maroldt, noemt Berlijn „nagenoeg een failed city”.

Mislukte verkiezingen

De mislukte verkiezingen zijn daar het zoveelste voorbeeld van. Op 26 september 2021 werd behalve voor het Berlijnse parlement ook voor de Bondsdag gestemd. In een deel van de stemlokalen wordt zondag ook de verkiezing voor de Bondsdag herhaald. In 2021 ontstonden lange rijen omdat de berekeningen totaal niet klopten over hoeveel tijd nodig was per persoon per stemcabine. Ook raakten op veel plekken de stembiljetten in de loop van de dag op, maar omdat dezelfde dag de marathon van Berlijn plaatsvond, konden stembiljetten niet worden aangevuld. De door stembureauleden blanco gekopieerde stembiljetten werden later ongeldig verklaard. Mathias Schulz: „Dat de verkiezingen nu over moeten, bevestigt het beeld van veel burgers: dat wij de stad op veel fronten niet goed georganiseerd krijgen.”

Het energieke alternatief springt woensdagochtend over een hekje bij een middelbare school in de zuidelijke wijk Tempelhof. Kai Wegner is lijsttrekker van de CDU, en vastbesloten om de onvrede van veel Berlijners op zondag om te zetten in verkiezingswinst. Wegner, in blauw pak en op zwarte puntschoenen, laat zich rondleiden door leerlingen van de school. De kunstwerken in de gang, de nieuwe mensa, en de tafelvoetbaltafel vindt hij „cool”.

Matrassen onder een viaduct in Berlijn bij het station Westkreuz, eind oktober. De plek is een gewilde slaapplaats voor de vele daklozen in de stad. Foto Michael Kuenne / Shutterstock

In de natuurkundeles wordt een proefje gedaan op het elektriciteitsbord. De kinderen moeten zeggen of het lampje gaat branden of niet. „Ik denk van wel”, zegt Kai Wegner. „Zegt u maar nee”, adviseert de docent. Er ontstaat kortsluiting, het lampje brandt niet. Wegner vraagt de kinderen naar stages die ze hebben gelopen. Een jongen van veertien die ook om elf uur nog kleine oogjes heeft, zegt trots dat hij bij Mercedes Benz was. „En wat heb je daar geleerd?”, vraagt de leraar. De jongen haalt zijn schouders op. „Pünktlichkeit!”, kraait de leraar.

Tijdens Oudjaarsnacht werden in Berlijn in verschillende wijken hulpdiensten aangevallen, vooral door minderjarige jongens en twintigers. Kai Wegner trapte toen zijn verkiezingscampagne af met de eis dat de voornamen van de verdachten openbaar worden gemaakt, om te zien of ze een Duitse of een buitenlandse voornaam hadden. CDU-voorzitter Friedrich Merz noemde de verdachten „kleine pasja’s”.

De Friedrichstrasse

Op de school in Tempelhof spreekt het leeuwendeel van de kinderen geen Duits thuis. De school met ongeveer vijfhonderd leerlingen heeft vier ‘welkomsklassen’ voor kinderen die nieuw zijn in Duitsland. Nu zegt Wegner dat het niet zijn bedoeling was om Duitse jongeren met een migratie-achtergrond uit te sluiten. „Dat is onzin. Berlijn is een internationale en diverse stad, en dat is geweldig. Maar tijdens Oudjaarsnacht hebben we meegemaakt hoe jonge mannen, vaak met een migratie-achtergrond, volledig zijn ontspoord. Die jonge mannen hebben het gevoel dat ze er niet bij horen, ze hebben geen respect voor onze instituties, onze politie en brandweer. We moeten die mensen perspectief bieden, maar daarvoor moeten we weten wat hun achtergrond is, zodat we aan preventie kunnen doen.”

De partijen in Berlijn zijn allemaal iets uitgesprokener dan hoe ze zich op landelijk niveau profileren: de SPD is er linkser, de CDU conservatiever, de Groenen groener. Volgens de peilingen gaan de Groenen gelijk op met de SPD (beide 19 procent), volgens sommige liggen ze zelfs voor op de SPD. Zowel de SDP als de Groenen willen eigenlijk de huidige coalitie van SPD, Groenen en Die Linke (op 12 procent in de peilingen) voortzetten. Kai Wegner (in de peilingen op 24 procent) heeft al gezegd dat hij niet met de Groenen wil regeren, omdat die niet genoeg ruimte zouden overlaten voor de automobilist in Berlijn.

Voor de Groenen, onder lijsttrekker Bettina Jarasch, is de Friedrichstrasse, die dwars door het stadscentrum van noord naar zuid loopt, een belangrijk verkiezingsthema. Een stuk van de Friedrichstrasse, waar veel grote winkelketens zijn gevestigd, was sinds 2020 autovrij. In 2022 oordeelde een rechter dat dat niet mocht. Enkele weken geleden sloot Jarasch, die in de huidige coalitie verantwoordelijk is voor verkeer, alsnog de Friedrichstrasse voor auto’s. De zitjes en plantenbakken die bij een voetgangerszone horen, zijn ook weer terug.

Jarasch heeft aangekondigd dat ze ook als ze op de tweede plaats landt en de CDU eerste wordt, een coalitie wil vormen met SPD en Die Linke. Vanwege de tegenzin van de SPD en de Groenen om met de CDU samen te werken, is een kleine marge deze zondag voor Kai Wegner niet genoeg om aan zet te komen. „Ik wil dat Berlijn functioneert”, zegt Wegner, die al lang bij de CDU is maar geen bestuurservaring heeft. „Dat verkiezingen goed verlopen, dat de verkeerschaos ophoudt, dat scholen werken.” Zondag moet de huidige regering de test doorstaan. Maar ook bij vlekkeloze verkiezingen kan de regering SPD, Groenen en Die Linke glad worden weggestemd.