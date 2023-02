Hoe bouw je spiermassa op?

Als je spiermassa wilt opbouwen zijn vier factoren van belang, zegt Tom Barten, oprichter van online coachingsplatform Changing Life: „Gedrag, voeding, training en herstel.”

Met gedrag bedoelt hij dat je je niet alleen voorneemt om de dingen te doen die nodig zijn om breed te worden, maar dat je ze ook daadwerkelijk doet en dat langere tijd volhoudt.

Met trainen is het volgens Barten van belang wekelijks alle spiergroepen voldoende te belasten. „Denk aan 10 tot 20 sets oefeningen per spiergroep en houdt er rekening mee dat de trainingsbelasting moet blijven toenemen. Dus je gebruikt steeds zwaardere gewichten of doet steeds meer herhalingen.”

Om meer spiermassa te krijgen is het verder voor de meeste mensen belangrijk meer calorieën binnen te krijgen dan ze gebruiken. „Zorg dat je minimaal 1,6 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht binnen krijgt, dat 20 tot 30 procent van je calorieënbudget bestaat uit vetten en dat je de rest aanvult met koolhydraten. Eiwitshakes kunnen je helpen voldoende eiwit binnen te krijgen, maar zijn geen wondermiddel.”

Ten slotte is het zaak goed te herstellen. Als je je spieren niet voldoende tijd geeft om te herstellen – „zo’n 24 tot 72 uur” – staat dat de spiergroei in de weg.

Hoe snel je uiteindelijk resultaat ziet, is afhankelijk van je genetisch profiel, zegt Barten. „Veel mensen delen het jaar op in bulkperiodes waarin ze spiermassa opbouwen en cutperiodes waarin ze vervolgens hun vetpercentage verlagen zodat je hun opgebouwde spieren optimaal kunt zien.”

Wanneer je eenmaal tevreden bent met de door jou opgebouwde spiermassa dan moet je dat onderhouden door te blijven trainen, eten en herstellen. Barten: „Want voor spieren geldt: if you don’t use it, you lose it. Ik wil dan ook iedere oudere adviseren krachttraining te doen.”