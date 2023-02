Afgelopen weekend heb ik de reuzenbonen in tomatensaus gemaakt. Het recept zag er gemakkelijk uit en dat was het ook. Ik had het van tevoren iets te vluchtig doorgenomen en had de tweede keer pruttelen over het hoofd gezien. Uiteindelijk pruttelde de pan een krap uurtje. Enkele wijzigingen: we gebruiken geen alcohol, dus ook niet in het eten. Ik kon geen fond vinden, daarom werd het paddestoelenbouillon van een blokje. ‘Pimenton’ blijkt iets anders te zijn dan ‘piment’, maar dat wist ik niet. Toch past piment erg goed in de stoofschotel. Dat matcht weer met de aardse smaak van de fungi. Als extra heb ik vegetarische braadworst in plakjes toegevoegd. Zo krijgt de schotel een steviger accent en geeft het mij een echt cassoulet-gevoel. De vierjarige vond de knoflookkruim het lekkerst. Wijzelf hebben een nieuwe regular ontdekt en het zal nog vaker op tafel komen. De volgende keer zal ik de prutteltijden aanhouden, om te checken hoeveel meer smaak dat oplevert. En paddestoelenfond. En pimenton, maar ook nog steeds de piment.

