Griekse extreem-rechtse partij uitgesloten van parlementsverkiezingen

De extreem-rechtse Griekse partij Nationale Partij - Grieken mag niet meedoen aan de parlementsverkiezingen in april van dit jaar. Het Griekse parlement heeft woensdag namelijk een wetswijziging aangenomen die partijen met criminele leiders uitsluit van verkiezingen, melden internationale persbureaus donderdag. De leider en oprichter van de Nationale Partij - Grieken, Ilias Kasidiaris, zit sinds 2020 een celstraf van dertien jaar uit omdat hij lid en kopstuk was van de neonazistische beweging Gouden Dagenraad. Volgens recente peilingen zou de Nationale Partij - Grieken in april waarschijnlijk de benodigde 3 procent van de stemmen hebben gehaald die nodig is om in het parlement te komen.

De wetswijziging is bedoeld om een herhaling van het electorale succes van de neonazistische partij Gouden Dagenraad in 2015 te voorkomen. Premier Kyriakos Mitsotakis zei voor de stemming tegen het parlement: „Niemand in deze ruimte wil nog een keer zien en meemaken dat de parlementaire vertegenwoordiging van een minderheid een vehikel wordt voor geweld tegen burgers en leidt tot brute moorden en verwondingen.”

De Nationale Partij - Grieken komt voort uit Gouden Dagenraad, dat in 2020 door de rechter werd bestempeld als criminele organisatie en verboden, onder meer vanwege betrokkenheid bij de moord op een antifascistische rapper, poging tot moord op Egyptische vissers en het inzetten van knokploegen tegen migranten. Gouden Dagenraad werd in 2015 de derde partij van Griekenland. De partij maakte gebruik van de kredietcrisis en het grote aantal migranten dat naar Griekenland kwam.

Volgens partijleider Kasidiaris is er een „samenzwering tegen de democratie” binnen de overheid. Hij eist vanuit de gevangenis dat de wetswijziging per direct wordt ingetrokken. Ook de Griekse communistische partij is tegen het amendement, dat volgens haar misbruikt zou kunnen worden om politiek activisme in het algemeen te verbieden. De ultra-nationalistische partij Griekse Oplossing zegt dat het verbod ongrondwettelijk is.

