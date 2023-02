Europa is onze weg naar huis, zei Zelensky in Brussel

De tolken waren in veelvoud aanwezig. In Brusselse zalen waar normaal al 24 talen worden gesproken, klonk het Oekraïens donderdag zo al best natuurlijk. Die taal, zei Volodymyr Zelensky donderdag tijdens een persconferentie in Brussel, „is al onderdeel van de Europese discussie, van de Europese praktijk”. En, voegde de Oekraïense president toe: „Oekraïne zal ook onderdeel worden van de Europese Unie.”

Eerder op de dag had hij toen al gezegd, in een bomvolle zaal in het Europees Parlement: „Ik ben hier om onze weg naar huis te verdedigen. Dit is ons Europa, dit zijn onze regels, dit is onze manier van leven, en voor Oekraïne is het een weg naar huis.”

Het was de boodschap die Zelensky er tijdens een flitsbezoek aan Brussel donderdag in kwam hameren: zijn land moet al te lang wachten op onderhandelingen over toetreding tot de EU. Onder meer, zei Zelensky, om het Oekraïense „leger te motiveren”: dat vecht „ook voor het lidmaatschap”.

Zelensky benadrukt al weken dat hij nog dit jaar wil starten met die toetredingsgesprekken. „En als ik dit jaar zeg, dan bedoel ik ook dit jaar, Charles”, zei hij, glimlachend, direct tegen voorzitter van de Europese Raad Charles Michel. En hij spelde het nog even uit: 2023.

Snel lidmaatschap was de ene boodschap. De andere was een uitgebreid pleidooi voor de levering van gevechtsvliegtuigen. „Ik heb niet het recht om met lege handen thuis te komen”, zei hij op de vraag of de gesprekken die hij de afgelopen dagen in Europa voerde voldoende hadden opgeleverd.

Zinderend van opwinding

Zijn dag in Brussel begon in een Europees Parlement dat zinderde van opwinding. De publieke tribune was afgeladen vol en ook op balkons in het atrium probeerden medewerkers een glimp van de gast op te vangen. Eenmaal in de plenaire zaal werd hij onthaald op een staande ovatie en gejoel. Op de tribune werden de Oekraïense vlaggen uitgerold.

Gastvrouw Roberta Metsola noemde het bezoek al in haar eerste zin historisch. „Ons antwoord moet proportioneel zijn tot de dreiging – en de dreiging is existentieel”, zei ze en ze riep de regeringsleiders, die een paar honderd meter verderop binnendruppelden voor een top, op om wapensystemen met een groot bereik evenals vliegtuigen te leveren.

De Maltese Metsola memoreerde een verhaal dat ze vaak van haar grootouders hoorde over de laatste drie gevechtsvliegtuigen van haar land. „Toen alles verloren leek, toen ze geen munitie, geen voedsel en geen hoop meer hadden, was het enige wat hen nog restte drie krakkemikkige vliegtuigen, die ze Vertrouwen, Hoop en Liefdadigheid noemden.”

De ontvangst eindigde met de Oekraïense president achter de Europese vlag. Toen de volksliederen werden gespeeld, waren parlementariërs tot tranen toe geroerd.

Als ik dit jaar zeg, dan bedoel ik ook dit jaar Volodymyr Zelensky president

Rond lunchtijd arriveerde Zelensky’s colonne aan de andere kant van de Europese wijk voor een ontmoeting met de Europese regeringsleiders. In een publieke toespraak tot de Europese Raad zei hij dat Rusland er op uit is de Europese vrijheid te vernietigen. „Rusland heeft een indrukwekkende gereedschapskist die niet alleen gericht is tegen de Baltische landen, Polen en Oekraïne”, zei Zelensky.

De gast bedankte ook uitgebreid voor de financiële en humanitaire hulp en voor de wapenleveringen. Maar hij koppelde er meteen de oproep aan in de toekomst sneller te zijn. „We moeten sneller zijn dan de agressor die zijn potentieel probeert te mobiliseren.”

Op de persconferentie zei hij dat hij de vliegtuigkwestie ook nog zou bespreken tijdens bilaterale bijeenkomsten. Ook premier Mark Rutte (VVD) zou, in een klein groepje regeringsleiders, in de loop van de donderdag nog met Zelensky overleggen.

Rutte zei dat overleg tussen bondgenoten over de levering van wapens achter gesloten deuren moet plaatsvinden. Er zitten gevoelige kanten aan. „Je moet absoluut zeker weten dat je niet in een Artikel 5-confrontatie met Rusland komt”, zei hij. Onder Artikel 5 van het NAVO-verdrag zijn bondgenoten gehouden elkaar te helpen als één NAVO-land wordt aangevallen.

Zelensky richtte zich ook tot de Europese burgers, „vrienden”, die hij wilde bedanken „voor de manier waarop u ons steunt en miljoenen van onze burgers opvangt”.

Bezoek aan Londen

Zijn Europese tour begon woensdag met een onverwachts bezoek aan Londen, waar hij ook al aandrong op de levering van gevechtsvliegtuigen. Premier Rishi Sunak hield die optie open, maar zegde wel al toe Oekraïense piloten te willen scholen. Donderdag zei zijn woordvoerder dat Sunak zijn minister van Defensie liet uitzoeken welke vliegtuigen het VK zou kunnen geven. Hij zei ook: „Laten we duidelijk zijn dat dit een oplossing is voor de lange termijn.”

Daarna was Zelensky naar Parijs gevlogen, waar hij werd opgewacht door president Macron en bondskanselier Scholz. De ontmoeting leidde niet tot concrete publieke toezeggingen, maar Zelensky zei dat er afspraken gemaakt zijn over versterking van de Oekraïense krijgsmacht.

