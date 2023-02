EU-migratietop: strenge grenscontroles & hoge muren

Vandaag komen in Brussel EU-leiders bijeen om te praten over het Europese migratiebeleid. De roep om het optrekken van de eigen grenzen wordt steeds groter, vertelt Italië-correspondent Ine Roox. Zelf zag ze hoe er op de Italiaanse landsgrens dagelijks tientallen vluchtelingen naar Frankrijk proberen te komen, maar door de Franse politie hard worden teruggeduwd.

