Disney kondigt grote reorganisatie aan, 7000 banen verdwijnen

The Walt Disney Company heeft een grote reorganisatie aangekondigd waarbij 7.000 banen worden geschrapt. Dat is 3,6 procent van het wereldwijde personeelsbestand. Dat meldt het bedrijf woensdag in een persbericht. De reden voor de reorganisatie komt na tegenvallende resultaten van streamingdienst Disney+.

Met het schrappen van de banen wil Disney 5,5 miljard dollar (vijf miljard euro) besparen. Disney+ leed in het afgelopen kwartaal een verlies van 1 miljard dollar. Voor het eerst sinds de lancering van de dienst nam het aantal abonnees af, in totaal 2,4 miljoen als gevolg van de prijsverhoging.

Volgens directeur Bob Iger is de reorganisatie nodig om „kosteneffectiever” te werk te kunnen gaan. Ook zal de reorganisatie volgens hem leiden tot „duurzame groei en winstgevendheid voor de streamingactiviteiten”.

Bob Iger leidde Disney vanaf 2005, maar trad in 2020 af als topman. In november 2022 keerde hij terug, nadat de resultaten onder zijn opvolger Bob Chapek tegenvielen. Tijdens Igers vorige periode als algemeen directeur kocht hij onder meer Pixar, Marvel Entertainment en Lucasfilms, bekend van de Star Wars-reeks.

De laatste keer dat Disney zo’n grote bezuiniging doorvoerde was tijdens de coronapandemie. Toen werden er 32.000 mensen ontslagen, voornamelijk in de themaparken die door de pandemie veelal gesloten waren.