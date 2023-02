De straat in Amersfoort waar de hele woningmarkt samenkomt

De woningmarkt is de afgelopen jaren op veel verjaardagen langs geweest. Neef Joris kan geen kamer vinden in Amsterdam, Klaas en Marie zijn gescheiden maar wonen nog samen, hier in de straat is een ton overboden, een vader van het schoolplein staat met zijn kinderen op straat. Vrijwel iedereen had ze, de anekdotes over krapte, schaarste, en prijsstijging op prijsstijging. Over vreugde en verdriet.

De oorlog in Oekraïne en hogere rente hebben de realiteit veranderd. De prijzen van koopwoningen zakken weer – in de tweede helft van vorig jaar zelfs met 9,5 procent, blijkt uit gegevens van makelaarsvereniging NVM, waarbij 70 procent van de makelaars is aangesloten. Huizen staan langer te koop, overbieden is niet meer de norm. En wie wil verhuizen, draait de volgorde om: eerst verkopen, dan kopen.

Eigenlijk is er geen gebied op de woningmarkt waar níet van alles verandert. Nieuwbouw gaat door de hogere rentes moeizaam. Beleggers zijn boos op minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA), die met nieuwe regels voor huurprijzen in de vrije sector tornt aan hun verdienmodel. Corporaties moeten sociale woningen bouwen en verduurzamen.

Wie wil verhuizen, draait de volgorde om: eerst verkopen, dan kopen

Dat alles komt samen in de stad Amersfoort, het geografisch middelpunt van Nederland. En, zo wordt vaak gezegd, een heel gemiddelde stad. Vanuit het historisch centrum van Amersfoort richting het zuiden loopt de Leusderweg, een ruim twee kilometer lange straat met winkels in allerlei soorten – supermarkten, familiebedrijven en ketens – woningen, een school, horeca en een kerk. Hier vind je een dwarsdoorsnede van de woningmarkt: kleine appartementen, een tot woningen getransformeerde kazerne, rijtjeshuizen, twee-onder-een-kappers, villa’s en binnenkort nieuwbouw en sociale huur. Er is huur en koop, een levendig en druk deel en een rustiger einde in het groen, nabij het bos.

Ook hier speelde de woningmarkt de afgelopen jaren crescendo. „We maken al lange tijd mee dat mensen vanuit Amsterdam hiernaartoe komen”, zegt Robert van Oossanen, voorzitter van de NVM-afdeling Eemland (de meest centrale van alle NVM-afdelingen). „Een veelgehoord argument is: het is fijn voor de kinderen om in Amersfoort te wonen.” Het is er groen, relatief rustig, treinverbindingen zijn kort en het station vaak in de buurt. En, misschien wel belangrijker: huizen zijn goedkoper dan in de grote steden in de Randstad.

Ook de mensen die Het Gooi te duur vinden worden, weten hun weg naar Amersfoort te vinden. Sommigen trekken nog wat verder, richting Arnhem of Nijmegen, waar de prijzen nog wat lager liggen. „Die nemen de langere reistijd op de koop toe”, aldus Van Oossanen.

Dat alles heeft, ook hier, de prijzen de afgelopen jaren doen toenemen. Een koopwoning kost in Amersfoort nu gemiddeld 436.000 euro, tegenover 407.000 euro in de rest van het land (ter vergelijking: in Amsterdam is het 511.000 euro).

„Heel lang was de grens van 1 miljoen euro hier bijzonder”, zegt Van Oossanen, die al decennia als makelaar in Amersfoort actief is. „Tegenwoordig is dat eerder 2 miljoen. Maar er zijn ook al woningen verkocht voor aanzienlijk meer.”

Illustraties Myrthe van Heerwaarden