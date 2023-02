Bestuurders van Shell aangeklaagd om klimaatbeleid

Bestuurders van Shell zijn in Londen persoonlijk aangeklaagd omdat het olieconcern volgens juristencollectief ClientEarth onvoldoende doet aan verduurzaming. Bij het High Court is donderdag een aanklacht tegen elf topmensen ingediend. Verschillende beleggers steunen de aanklacht.

ClientEarth stelt dat het wereldwijd om de eerste rechtszaak gaat waarbij bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, omdat zij hun bedrijf onvoldoende zouden voorbereiden op een toekomst zonder uitstoot. Volgens de aanklacht leidt het beleid van Shell ertoe dat geld van beleggers wordt verspild aan onnodige fossiele projecten die voor CO 2 -uitstoot (gaan) zorgen.

Onder meer het Zweedse pensioenfonds AP3, de Belgische belegger Degroof Petercam en de beleggingstak van Danske Bank steunen de aanklacht. De sympathiserende beleggers hebben samen 500 miljard euro onder beheer.

„Voor de langere termijn is het in het grootste belang van het bedrijf, zijn werknemers en zijn aandeelhouders – en ook van de planeet – dat Shell zijn uitstoot meer en sneller reduceert”, stelt advocaat Paul Benson namens ClientEarth.

Het is niet voor het eerst dat Shell vanwege zijn uitstoot wordt aangeklaagd. In 2021 dwong Milieudefensie het concern via de Nederlandse rechter tot een veel strenger klimaatbeleid. Een jaar later schreven advocaten van Milieudefensie aan Shell dat bestuurders mogelijk aansprakelijk worden gesteld als het bedrijf het vonnis onvoldoende naleeft.

Urgenda

Een ander voorbeeld van een klimaatrechtszaak is die van Urgenda, dat er in 2019 tot en met de Hoge Raad in slaagde de Nederlandse regering te dwingen de uitstoot van broeikasgassen meer te beperken.

Shell zelf stelt dat zijn beleid in lijn is met de meest ambitieuze doelstelling van het akkoord van Parijs, te weten een maximale opwarming van 1,5 graden. Zo wil het concern in 2050 klimaatneutraal zijn. Volgens veel onderzoekers schiet het echter tekort, omdat de uitstoot de komende jaren onvoldoende daalt om aan ‘Parijs’ te voldoen. Een jaar geleden kondigde het bedrijf aan in beroep te gaan tegen de uitspraak van de Haagse rechtbank: die verplicht Shell tot een uitstootreductie in 2030, ten opzichte van 2019, van 45 procent.

In een reactie stelt Shell de beschuldigingen van ClientEarth niet te accepteren. „Onze directeuren voldeden aan hun wettelijke plichten en handelden, te allen tijde, in het belang van het bedrijf.”