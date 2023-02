Benefiet voor slachtoffers aardbeving met o.a. Altin Gün en Naaz in Paradiso

Met optredens van onder anderen de groep Altin Gün en zangeres Naaz vindt volgende week donderdag een benefietavond plaats in de Amsterdamse popzaal Paradiso, ten behoeve van de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

Tijdens de avond treden meerdere artiesten op met Turkse, Koerdische en Syrische roots. Ook Saba Duo en de Syrische zanger Wasim Arslan treden op. Er zullen voordrachten zijn van actrice Nazmiye Oral en schrijvers Özcan Akyol en Meltem Halaceli, en dans van Ramez Mahmoud. Kaartjes, te koop vanaf vrijdag 10 februari, kosten 25 euro. De gehele opbrengst gaat naar Giro 555.

Er zijn inmiddels meerdere culturele initiatieven ontstaan om de slachtoffers in het aardbevingsgebied te helpen. Zo is er op maandag 13 februari een benefietavond voor Giro 555 in de Philharmonie in Haarlem, met artiesten als Candy Dulfer, Douwe Bob, Ruben Hein en Laura Fygi. De Deventer Schouwburg heeft op 15 februari een benefietvoorstelling georganiseerd met een voorstelling door de Syrische acteur Nachwan Alrajab Agha en fluitspeler Emrah Oguztürk. Het Rotterdamse LantarenVenster vertoont de Turkse film Snow and the Bear op 20 februari, waarbij de opbrengst naar het Rode Kruis gaat. Ook zangeres Meral Polat is bezig met een benefietavond, vertelde ze woensdag in radioprogramma Podium: „Iedereen is bezig om op de een of andere manier iets te kunnen doen, want je voelt je gewoon heel machteloos.”

Op woensdag 15 februari komen de publieke en commerciële radio- en tv-zenders samen in actie, met onder meer een gezamenlijk avondprogramma op de zenders van de NPO, RTL en Talpa.

Eerder stond hier vermeld dat ook zangeres Karsu aanwezig zou zijn in Paradiso, zoals de organisatie liet weten, maar zij liet later weten toch niet mee te kunnen doen.