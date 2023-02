Dodental aardbevingen loopt op tot ruim 15.000

Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot ruim 15.000. Dat meldt reddingsorganisatie AFAD in de nacht van woensdag op donderdag. Volgens de laatste cijfers kwamen er in Turkije 12.391 mensen om het leven. Over Syrië zijn geen nieuwe cijfers bekend. Volgens de laatste schatting zijn 3.135 mensen in Syrië omgekomen. Daarmee komt het dodental op 15.526.

In Turkije zijn bijna 63.000 mensen gewond geraakt door de aardbeving. De kans dat overlevenden worden gered wordt steeds kleiner. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen nog levend zijn gevonden. Dinsdag meldde president Erdogan dat in Turkije zo’n achtduizend mensen door reddingswerkers waren gered.

Ondanks het oplopende dodental zijn er ook nog successen gemeld door reddingswerkers. Het Nederlandse reddingsteam dat aanwezig is in Turkije haalde tot nu toe elf mensen en een hond onder het puin vandaan gehaald.