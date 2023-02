Een oude vriend trof ik in nogal ontredderde toestand in zijn huis aan. „Wat me nou is overkomen”, zuchtte hij. „Ik die toch bepaald niet bekend sta als een goedgelovig iemand.” Dat kon ik onderschrijven.

Hij had onlangs een vaatwasmachine aangeschaft waarvan de aansluiting ernstig begon te lekken. Het was maandag, het bedrijf van de leverancier was gesloten. Terwijl de schaaltjes onder het aanrecht zich angstig snel met water vulden, belde hij zijn vaste loodgietersbedrijf, maar die konden niet eerder dan woensdagmiddag komen.

Hij voorzag een waterschade die ook zijn buren ernstig kon duperen en besloot een andere loodgieter te benaderen. Maar wie? Hij zocht in paniek op Google en belde het eerste en, hopelijk, het beste bedrijf dat voor hem opdoemde. De website zag er goed uit met foto’s van sympathiek ogende werkmensen, die niets liever leken te doen dan loodgieten bij benarde burgers. „Wij bieden snelle service en professionele reparaties voor een eerlijke prijs.”

Een vriendelijke dame garandeerde telefonisch dat er binnen een uur een loodgieter zou verschijnen. En jawel, daar meldde zich een donkerharige man van een jaar of vijftig met de gestalte van een beroepsworstelaar. Hij was doortastend op een ontwapenende manier: al keuvelend stortte hij zich onder het aanrecht, morrelde aan buizen en mopperde op de technici van de leverancier die in zijn ogen gefaald hadden. Tot slot haalde hij „een nieuwe koppeling” uit zijn auto.

Het resultaat was verblijdend: het hatelijke watergedruppel hield op. „Hoeveel ben ik u schuldig?” vroeg mijn vriend dankbaar. „Helaas veel”, mompelde de monteur, terwijl hij op zijn mobieltje snel wat bedragen intikte. „Ik moest kostbare elementen gebruiken.” Op zijn display verscheen het bedrag: 1.289,33 euro. Mijn vriend kreeg het gevoel dat de waterdruppels zich getransformeerd hadden in een golf die hem volledig overspoelde. „Hoe…” bracht hij uit.

„U hoeft dat niet allemaal zelf te betalen”, zei de monteur. „Wij sturen u morgen de factuur met de diagnose en u verhaalt de schade bij uw leverancier. Hij zal u 80 procent terugbetalen, dat is de standaard.” Hij gaf zijn mobieltje aan mijn vriend: „Tikt u uw bankcode maar in.”

Hier onderbrak mijn vriend zijn verhaal, hij had een slokje water nodig; een mens kan dorstig worden als hij over water praat. „Deed je dat?”, vroeg ik verbijsterd.

Hij knikte. „Ik kon niet anders. Ik was zó blij dat hij me geholpen had en ik vertrouwde hem volkomen. Ik vond het een aardige én een kundige man, want het lek was verholpen. Pas een paar uur later bedacht ik dat ik wel heel snel akkoord was gegaan. Opeens ging door mij heen: het zal toch geen oplichter geweest zijn? Ik zocht weer op Google en kwam snel terecht bij een lijst van loodgietersbedrijven die berucht waren vanwege oplichting. Daar stond dit bedrijf ook bij. Voor een normale reparatie eisen ze na afloop het tienvoudige.”

Op internet vond hij allerlei waarschuwingen tegen dergelijke oplichters. Ze staan altijd hoog bij Google, maar ze geven geen adres en gebruiken een 085-nummer.

Hij keek me, nog steeds verslagen, aan en zuchtte: „Nooit eerder heb ik me laten oplichten…”

„Het was in ieder geval een goeie oplichter”, troostte ik.