Sterbasketballer LeBron James nieuwe topscorer aller tijden in de NBA

Het puntenrecord in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA is sinds de nacht van dinsdag op woensdag in handen van de Amerikaanse basketballer LeBron James (38). Voor een uitzinnig publiek scoorde de sterspeler van de Los Angeles Lakers tegen Oklahoma City Thunder zijn 38.387ste punt in de Amerikaanse basketbalcompetitie. Daarmee passeert hij Kareem Abdul-Jabbar, die het record sinds 1984 in handen had.

Vorige week noemde James het puntenrecord al „een van de meest indrukwekkende records in de sport”. „Vergelijkbaar met een homerunrecord in honkbal. Het is zo’n record waarvan je denkt dat het nooit verbroken zal worden.” Het lukte hem in zijn 1.410de duel, Abdul-Jabbar had er 1.560 wedstrijden voor nodig. De inmiddels 75-jarige oud-basketballer was er bij toen James dinsdag vlak voor het einde van het derde kwart het oude record verbrak.

Na zijn recordschot scoorde ‘King James’ nogmaals, waarmee zijn voorlopige puntentotaal uitkomt op 38.390. Dat record wordt verder aangescherpt, als het aan de ruim twee meter lange James zelf ligt. „Zoals ik me nu voel, weet ik dat ik nog een paar jaar door kan spelen. [...] Mentaal zit ik er nog in, ik ben nog steeds gemotiveerd om te strijden voor kampioenschappen, omdat ik voel dat ik dat nog steeds kan.” De basketballer is bezig met zijn twintigste seizoen en maakt gemiddeld nog altijd meer dan dertig punten per wedstrijd.

De Lakers profiteerden niet van het puntenrecord. James’ team verloor de wedstrijd tegen Oklahoma City Thunder met 133-130.