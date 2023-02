Ruim 26 jaar cel voor Twentse ‘Godfather’, 10 jaar voor handlanger

De Twentse Simo D. (‘Godfather’) en zijn rechterhand Marcus T. (‘Bril’) zijn woensdag door de Almelose rechtbank veroordeeld tot celstraffen van ruim 26 jaar en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan opdrachtgeven tot en organiseren van een reeks aanslagen in Twente en Gronau in 2017. De daadwerkelijke aanslagplegers werden in 2019 al veroordeeld tot lange gevanggenisstraffen. Bij die aanslagen zijn „als door een wonder, geen dodelijke slachtoffers gevallen, maar dat is allerminst aan verdachte te danken”, aldus de rechtbank. Vanwege veiligheidsredenen werd de zaak behandeld in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Vanuit de Duitse cel waar hij een straf voor wereldwijde drugshandel uitzat, gaf Simo D. in 2017 opdracht voor het in brand steken van een Enschedese kapperszaak, het neerschieten van een man in het Duitse Gronau en een brandaanslag op het huis van een oudere vrouw in Almelo. Hij gebruikte naar binnen gesmokkelde mobieltjes waarmee hij communiceerde onder de naam ‘Godfather’. Hij ging „volstrekt meedogenloos en gewetenloos te werk”, vond de rechtbank, die hem de maximale celstraf van 26 jaar en 8 maanden oplegde. Van het beschieten van een nachtclub en een ander huis in Enschede en een motorclub werd hij vrijgesproken.

Zijn handlanger Marcus T. heeft volgens de rechter de voorbereidingen getroffen en de aanslagplegers aangestuurd. De rechter veroordeelde hem woensdag tot tien jaar cel vanwege zijn aandeel in de organisatie van de moordpoging in Gronau. Zijn betrokkenheid bij de andere misdrijven kan niet worden bewezen. Marcus T. was „een essentiële spil in de geheel, zonder wie de operatie in deze vorm niet had plaatsgevonden”, aldus de rechtbank woensdag. Zo zou hij speciale versleutelde telefoons hebben verspreid onder de bendeleden, waarmee ze in het geheim konden communiceren. Hij zit al vast, in 2019 veroordeelde de rechtbank in Duitsland hem tot een gevangenisstraf van elf jaar voor internationale drugshandel.