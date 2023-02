Raad van State: nareisbeperking is in strijd met Nederlands en Europees recht

De nareisbeperking waardoor gezinsleden van statushouders zes maanden langer moeten wachten totdat ze naar Nederland mogen komen, is in strijd met het Nederlandse en Europese recht. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. Als staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) een aanvraag van familie om naar Nederland te komen inwilligt, moet hij hen dus meteen het land in laten.

Het verweer van de staatssecretaris, die een uitzondering op de wet in dit geval vond kunnen om „onmenselijke situaties” in de asielopvang te voorkomen, vond de Raad van State niet goed genoeg. „De problemen zijn ernstig, maar voldoen niet aan de hoge drempel die voor een uitzondering vereist is.”

„Wij voeren uit wat de rechter vraagt”, reageert Van der Burg. „Het betekent dat nareizigers bericht zullen ontvangen dat zij een inreisvisum kunnen ophalen.” Dat geldt volgens de staatssecretaris voor 1.200 mensen.

Juridische twijfels

Het kabinet wilde de tijd die familieleden van statushouders moeten wachten totdat ze naar Nederland mogen komen, zo lang mogelijk oprekken om de druk op de asielopvang te verlichten. Deze zogeheten nareisbeperking kreeg vanaf het begin al veel kritiek. Deskundigen en ambtenaren twijfelden aan de juridische houdbaarheid.

In december oordeelde ook de rechter dat de maatregel in strijd is met de wet. Van der Burg wilde toch doorgaan met het uitstel van gezinshereniging totdat de Raad van State er een uitspraak over deed. „Als de hoogste rechter met een definitief standpunt komt, conformeren we ons daaraan”, zei hij eerder.

Ook dat uitstel ging eind december van tafel. De Raad van State oordeelde dat Eric van der Burg niet mocht wachten op de uitspraak van deze woensdag. Het „belang van gezinslezen die nareizen” gaat boven het belang van de staatssecretaris om de uitspraak van de rechter voor zich uit te schuiven, schreef de hoogste bestuursrechter.

Asieldeal

De nareisbeperking was een belangrijk deel van de deal die de coalitie sloot om de crisis in de asielopvang te verlichten. De partijen gingen akkoord met een wet die de spreiding van asielzoekers over gemeenten regelt, maar met name de VVD wilde dat daar ook beperkingen van de ‘instroom’ van vluchtelingen tegenover zouden staan. Met de uitspraak van de rechter in december kwam de deal al onder druk te staan, en die druk is niet verminderd nu de nareisbeperking definitief van tafel is.

Het andere deel van de deal, de ‘spreidingswet’, kreeg ook al flinke kritiek van de Raad van State. Die is te ingewikkeld, en op belangrijke punten toch te vaag, vond de adviseringstak van de Raad. De uitvoerbaarheid van de wet is daardoor „zeer twijfelachtig”.

Lees ook Raad van State over de spreidingswet: ‘complex, onduidelijk en onvolledig’