Op 11 februari aanstaande organiseert de Stichting Oostenrijkse Cultuur in Nederland de 54ste editie van het Wiener Ball. In een setting waarin het lijkt of de tijd heeft stilgestaan, openen de debutanten uit het Jungdamen- en Jungherrenkomitee geheel volgens Oostenrijkse traditie een bal met een openingsdans.

Melvin Keijzer is ondernemer.

Op het debutantenbal, van oorsprong bedoeld om de huwelijksmarkt te verkennen, ontstaan ook vandaag de dag nog relaties en huwelijken op de dansvloer. Maar wát voor relaties? Past een bal dat draait om 32 debuterende dansparen, bestaande uit jonge mannen in rok en vrouwen in galajurk met diadeem in het haar, in huidige vorm nog wel in onze hedendaagse samenleving?

Die vraag kwam al eerder in mij op. Zelf debuteerde ik in 2017 op het Wiener Ball en ik voelde mij even een prins. Met voorsprong een van de leukste gebeurtenissen uit mijn studententijd. Al vroeg in het proces maakte mijn danspartner duidelijk dat ik niet haar beoogde prins was. Dat was voor mij een opluchting.

Charmante dame

Er ging namelijk van alles door mijn hoofd. Misschien vindt ze mij écht leuk. Wil ze straks meer dan alleen dansen? Denkt ze dat we gaan trouwen? Ik voelde bij het nadenken over die vragen meer paniek dan mijn gemiddelde mede-debutant, wanneer onze strenge Oostenrijkse dansmeester weer eens zijn wenkbrauwen fronste. Ook in die situatie wist je niet wat er ging komen.

Een geluk of ongeluk, maar de charmante dame aan mijn zijde wist toen nog niet dat ik niet op zoek was naar een prinses. Achteraf gezien wel grappig dat velen van de debuterende heren uit het Jungherrenkomitee zich ietwat jaloers gedroegen richting mij. Ja, ik had oog voor schoonheid, beslist, maar niet voor het vrouwelijk geslacht. Ergens diep weggestopt wist ik maar al te goed dat mijn oog viel op een andere prins uit het Jungherrenkomitee. Een onschuldig knikje of een knipoog naar hem voelde al heel progressief. Kortom, mijn huwelijksmarkt werd toen niet verkend.

Wel hield ik een van mijn beste vrienden over aan mijn debutantenavontuur. Niet veel later voelde ik mij bij hem op mijn gemak om duidelijk te maken welke geaardheid ik inmiddels had omarmd. Juist hierdoor plaatste ik het bal – de traditie – in een ander perspectief.

Drags met diadeem

Wat mij betreft is het tijd om oude tradities, zoals een debutantenbal, te hervormen. Naar een bal waarin meer plek is voor de lhbti-gemeenschap. Met een gezonde dosis zelfspot en ironie filosofeer ik over debuterende drags, wél met diadeem.

Een paar jaar terug trok ik de stoute schoenen aan en kreeg ik mijn toenmalige partner zo ver om met mij te debuteren. Als danskoppel samen een openingswals, ik zag het helemaal voor me. Ook de verontwaardigde gezichten kon ik mijzelf inbeelden. Helaas kwam mijn enthousiasme niet verder dan het debutantencomité en wees het bestuur van het Wiener Ball mijn voorstel in 2018 resoluut af.

Laat ik tot slot nogmaals benadrukken dat ik mijn debutantenavontuur als prettig heb ervaren, mooie vriendschappen heb opgedaan en dat ik mijzelf liet betoveren. Het was de droom die door velen wordt gedroomd.

Als oud-debutant ontving ik een uitnodiging voor het aanstaande Wiener Ball. Ik hoop van harte dat er, vijf jaar na de afwijzing van mijn voorstel, nu wel écht met de tijd wordt meegegaan. Hopelijk opent een lhbti-koppel dit jaar het Wiener Ball, net zoals op het oorspronkelijke bal in Wenen al eens gebeurde, in 2019. Ik kijk er naar uit.