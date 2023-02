Nieuwe topman AkzoNobel wil doen wat voorgangers niet lukte: het complexe concern versimpelen

Waarom het hém wel gaat lukken? Grégoire Poux-Guillaume is pas sinds 1 november topman van de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel. Maar bij de presentatie van de jaarcijfers woensdag kende hij één vraag van analisten al – want die had hij de afgelopen tijd eerder gekregen.

Het is aan Poux-Guillaume om het concern de komende jaren te repareren, iets wat zijn voorgangers ook al probeerden. AkzoNobel (circa 32.000 werknemers) sukkelt al jaren voort, zonder al te bijzondere prestaties. Het bedrijf, bekend van verfmerken Flexa en Sikkens, kent een hoge schuldenlast, is complex en blijft qua resultaten achter bij sommige concurrenten.

Massaal besmette werknemers

Daar kwamen vorig jaar nog allerlei problemen bij: van oplopende kosten tot massaal besmette werknemers in China. De winst over 2022 bedroeg iets meer dan 700 miljoen euro, tegenover ruim een miljard een jaar eerder. De omzet groeide wel, met 13 procent tot 10,85 miljard euro, vooral door hogere prijzen.

Poux-Guillaume, overgekomen van de Zwitserse pompfabrikant Sulzer, schetste woensdag de eerste contouren van wat hij wil gaan doen. En ja, dat komt deels overeen met de voornemens van zijn voorgangers. Maar die werden afgeleid door vijandige overnamepogingen (door PPG, in 2017) en de coronacrisis, zei hij afgelopen weekend tegen Het Financieele Dagblad.

Poux-Guillaume wil de activiteiten van het concern nu eindelijk versimpelen. Volgens hem maakt het bijvoorbeeld te veel verfsoorten, waardoor de capaciteit van fabrieken niet flexibel gebruikt kan worden. Daarnaast wil hij het aantal grondstoffen terugbrengen.

Ook bekijkt hij of het nodig is dat AkzoNobel in al zijn huidige markten actief blijft. „Er zijn plekken waar we marginaal zijn, bijvoorbeeld de nummer vier. We gaan besluiten of we daar dan echt moeten zijn.”

Om de schuld terug te brengen, ziet AkzoNobel voorlopig af van grote overnames. Evenmin koopt het eigen aandelen in.

Ontspannen

Poux-Guillaume navigeerde woensdag op het eerste gezicht ontspannen door zijn eerste jaarcijferpresentatie, hier en daar bijgestaan door de ervaren financieel directeur Maarten de Vries. Toen een analist zei dat hij het eerste interview van de topman met Google Translate had gelezen, zei Poux-Guillaume dat dit voor hemzelf ook gold. Aan een vermoeden dat de markt in China spoedig weer aantrekt, voegde hij het Engelse grapje toe dat dit mogelijk zijn „famous last words” waren: wie weet was hij overmoedig.

De topman zei niet van plan te zijn veel banen te schrappen. Andere moeizaam draaiende industriële bedrijven, waaronder Philips, deden dit recentelijk wel na het aantreden van een nieuwe aanvoerder.

Om de personele sterkte op peil te krijgen, volstaan volgens Poux-Guillaume natuurlijk verloop en afzien van uitzendkrachten. „Ja, we moeten capaciteit aanpassen. We zijn daar in 2022 ook al mee begonnen. Maar we komen niet met grote plannen zoals je dezer dagen bij andere bedrijven ziet.”

Poux-Guillaume schat in dat hij ongeveer drie jaar nodig heeft om het bedrijf op orde te krijgen. Mogelijk volgen daarna weer grotere overnames.

Ondanks de fors gedaalde winst waren beleggers vol vertrouwen over de kant die AkzoNobel op gaat. De beurskoers schoot woensdagochtend omhoog, en stabiliseerde daarna op een plus van 3 procent.