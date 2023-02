Nieuw Alzheimermedicijn is nog een sof maar geeft hoop

In de VS werd in januari een nieuw middel tegen alzheimer goedgekeurd. Het nieuws werd daar met gejuich ontvangen, want er zijn geen goede medicijnen tegen. Maar ook dit middel werkt nauwelijks. Toch biedt dit futiele medicijn ook hoop: het geeft een beter inzicht in waar toekomstige middelen kunnen ingrijpen.

Presentatie: Laura Wismans

Gasten: Niki Korteweg & Sander Voormolen

Redactie en montage: Elze van Driel

Foto Cavallini James / BSIP

