Merlijn Kamerling: ‘Door mijn vader opnieuw te leren kennen, ben ik hem opnieuw verloren’

Tegen het eind van de theatersolo Nu ik je zie beschrijft de hoofdpersoon het briefje dat hij en zijn moeder op de keukentafel vinden. In roze letters: ‘Bel de politie, ga niet zelf zoeken.’ Drie hartjes eronder. Geschreven door zijn vader: Antonie Kamerling. Merlijn Kamerling vindt het moeilijk om naar de scène te kijken. „Ik wil niet terug naar dat gevoel. Het liefst blijf ik er ver van weg, het levert me niets op.”

Acteur en zanger Antonie Kamerling stapte in 2010 op 44-jarige leeftijd uit het leven, twee weken voor de 12de verjaardag van zijn zoon. Hij worstelde jaren met mentale problemen. Zaterdag gaat een theaterbewerking in première die is gebaseerd op het gelijknamige boek dat zijn zoon Merlijn Kamerling (24) schreef in 2020. Daarin legt hij verslag van zijn zoektocht naar wie zijn vader eigenlijk was. In de voorstelling wordt hij gespeeld door Soy Kroon (27), die ook af en toe in de rol van zijn vader kruipt.

Het duurt tien jaar voordat Kamerling zich – aangespoord door de literair agent van zijn moeder – in het leven van zijn vader gaat verdiepen en bij vrienden en familieleden langsgaat. Hij is dan 21 jaar. Daarvoor ging hij alle gesprekken over zijn vader categorisch uit de weg, zocht niets van hem terug op internet. „Ik zei altijd: mijn vader was een lul, het maakt mij niet uit dat-ie er niet meer is. Zelfbescherming natuurlijk, om maar niet naar de emotie te hoeven gaan.” Gaandeweg raakte hij in een impasse, zijn ‘tussenjaar’ na de middelbare school werden er vier, hij voelde zich lusteloos en had veel negatieve gedachten.

Het schrijven van het boek heeft ervoor gezorgd dat hij inmiddels over zijn verdriet kan praten en zijn leven weer richting heeft. Op verschillende manieren probeert hij inmiddels meer aandacht voor mentale gezondheid te genereren: onder andere met interviews en documentaires. „Nu ben ik gewoon iemand zonder vader. Je hebt er af en toe gesprekken over aan de keukentafel en haalt herinneringen op. Dat klinkt normaal, maar dat was het lange tijd helemaal niet voor mij.”

Lees ook over het boek ‘Nu ik je zie’ in de rubriek Iedereen leest: ‘Merlijn, de zoon van Antonie’

Keerpunt

Toch wordt hij nog steeds weleens overvallen door verdriet, bijvoorbeeld toen hij aan het begin van het repetitieproces van de voorstelling op verzoek van de makers alvast een ‘doorloop’ bijwoonde. Soy Kroon: „Ik vond het belangrijk dat Merlijn al een beeld van de voorstelling had voordat er straks honderden mensen in de zaal zitten. Dat was heel spannend, we waren pas twee weken aan het werk dus nog heel erg zoekende. Ik weet nog dat ik van tevoren zei: ‘Ik wil alvast mijn excuses aanbieden voor het geval ik jou of je vader ongeloofwaardig speel. Als het voor jou niet goed voelt, wil ik dat weten: dan gaan we ermee aan de slag.’”

Kroon heeft lang moeten zoeken naar hoe hij Merlijn moet spelen in de voorstelling. „Ik ben van nature heel positief en energiek. Wat ik nu moet spelen, is een soort tegenpool van mezelf: als toeschouwer kijk je lange tijd naar iemand die totaal onverschillig is, afgestompt bijna.”

Kamerling herkent zijn jongere zelf in die omschrijving. „Ik was in die tijd elke dag aan het blowen, voelde me kut en had soms woedeaanvallen. Het schrijven van het boek was een keerpunt, al was die periode ook zwaar. Ik heb door al die gesprekken mijn vader opnieuw leren kennen, maar daardoor ben ik hem in zekere zin ook opnieuw verloren. Dat gegeven is heel pijnlijk.”

Ook al een film

Om zichzelf tijdens die doorloop terug te zien in de vertolking van Kroon vond hij heftig. „Ik word teruggeworpen op hoe ik me voelde in de periode voordat mijn boek uitkwam en dat raakt me. Ik praat wel veel over het verlies van mijn vader in het werk dat ik doe, maar het is niet zo dat ik vaak terugga naar hoe ik me voelde in de periode dat ik op zoek ging naar wie hij was.”

Wat dat betreft ziet hij ook op tegen de première van de voorstelling. „Er komen veel vrienden en familie. Ik weet nu al dat zij bij elke heftige scène gaan checken wat het met mij doet, of het niet te zwaar wordt. Waarschijnlijk ben ik vooral bezig met hoe ik overkom. Ik hoop dat het lukt om dat los te laten.”

Een paar weken na de première gaat bovendien de verfilming van Toen ik je zag in première, naar het boek dat zijn moeder Isa Hoes maakte over (de mentale gezondheid van) haar echtgenoot. Kamerling: „We voelen allebei heel erg de verantwoordelijkheid om het thema bespreekbaar te maken, en je krijgt ook veel herkenning en troostrijke reacties.” Dat maakt dat hij het belangrijk blijft vinden zijn verhaal op allerlei manieren te vertellen, al doet hem dat pijn. „Elke keer als ik bijvoorbeeld weer gevraagd word voor een lezing denk ik ook meteen: zit ik weer anderhalf uur te praten over een onderwerp dat ik eigenlijk achter me wil laten.”

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie.

Telefoon 0800-0113 of www.113.nl