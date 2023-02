Klaas Knot: rente mogelijk in mei nog eens fors omhoog

Ook in mei zal de Europese Centrale Bank de rente fors moeten verhogen, als tenminste de huidige inflatiedruk in de eurozone aanhoudt. Dit heeft Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, woensdag gezegd in een online toespraak voor financieel persbureau MNI Market News. Vorige week verhoogde het ECB-bestuur, waar Knot lid van is, de rente met 0,5 procentpunt. Tegelijk zei de ECB toen „voornemens” te zijn de rente met evenveel op te hogen bij de volgende bestuursvergadering in maart.

Knot zinspeelt nu op nog eens een verhoging van 0,5 procentpunt bij de vergadering daarna, in mei. Als de onderliggende inflatiedruk niet duidelijk afzwakt, kan „het handhaven van het huidige tempo van renteverhogingen in mei op zijn plaats zijn”, zei de DNB-chef.

Hogere rentes betekenen hogere kosten voor krediet, zoals hypotheekkrediet. Dit remt de economische activiteit – en moet uiteindelijk ook de stijging van de prijzen afzwakken. De inflatie in de eurozone bedroeg 8,5 procent in januari – meer dan vier maal het ECB-doel van 2 procent. Weliswaar neemt de inflatie de laatste maanden wat af, maar dit komt vooral omdat de energieprijzen op jaarbasis minder hard stijgen. De onderliggende inflatiedruk, die onder meer voortkomt uit loonstijgingen, is hardnekkig. (NRC)

