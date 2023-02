Hoe zijn queeste naar kleur Steve McCurry voerde langs Sharbat Gula’s groene ogen

Waar wil je het over hebben?, vraagt fotograaf Steve McCurry aan de Franse regisseur van de documentaire over hem. Hij wacht niet op het antwoord, hij weet het al. „Over het meisje? Fuck.” De film is net één minuut bezig en de stemming zit er goed in. Is die foto uit 1985 van het Afghaanse meisje met de felgroene ogen de enige reden voor zijn roem?, monkelt McCurry voort tegen de filmmaker. Zo belangrijk dat hij die klotefilm van hem ermee moet beginnen? Ja, blijkbaar.

Regisseur Denis Delestrac houdt wijselijk z’n mond, maar zijn documentaire is één opmaat naar die foto van het meisje zonder naam in een vluchtelingenkamp op de grens met Pakistan. Door haar verstilde, indringende blik – was het droefheid of doodsangst? – werd ze de Afghaanse Mona Lisa gedoopt. Haar gezicht stond op de voorpagina van The National Geographic, de bekendste cover ooit. Ze werd het symbool voor ‘de’ gevluchte mens.

Van de fotograaf weet de kijker nu twee dingen. Eén: hij is beroemd en twee: hij is moeizaam in de omgang. Een vriend van hem, de auteur Paul Theroux vindt het al heel wat dat hij ‘ja’ heeft gezegd tegen de film. „Hij is normaliter nogal op z’n privacy gesteld.” Kort krijgen we iets over zijn jeugd te horen – om zijn weerbarstige karakter te verklaren soms. Zijn moeder overleed toen hij jong was, zijn vader stuurde hem daarop naar een conservatief christelijke kostschool in North Carolina, waar hij vaker wel dan niet geslagen werd. „Traumatisch.”

Eenmaal volwassen koopt McCurry van z’n laatste geld 200 fotorolletjes en vertrekt naar India. Als de zwart-wit-rolletjes op zijn, koopt hij z’n eerste Kodachrome, een kleurenfilm. Sindsdien is hij op een queeste naar kleur. Hoe dik de grauwsluier over de wereld ook is, in een foto van McCurry zit altijd iets gekleurds.

Toeval bracht hem in Afghanistan, toeval maakte van hem een oorlogsfotograaf. In Pakistan ontmoette hij vluchtelingen die zeiden dat in hun land aan de andere kant van de berg een burgeroorlog woedde. Het was 1978 en hij fotografeerde herders, boeren, bergbewoners die moedjahedien waren geworden. Niemand in het Westen had er belangstelling voor, tot in 1979 de Sovjet-Unie Afghanistan binnenviel. Van een „ploeterende freelancer” werd hij de aangewezen persoon om de „godvergeten” ellende in de wereld vast te leggen.

Stemmen uit een tent

We zijn nog steeds niet bij het meisje, maar geduld, we zijn er bijna. Inmiddels is het 1984, McCurry is in een vluchtelingenkamp op de grens tussen Pakistan en Afghanistan. Elf uur ’s ochtends. Geen tijdstip waarop hij normaal fotografeert, het licht is hem dan te fel. Hij hoort stemmen uit een tent komen. Een meisjesschool. Een juf met leerlingen, en één meisje dat hij absoluut voor de camera wil. Hij fotografeert de leerlingen, de juf, en dan die ene met de groene ogen. Twee maanden later is hij wereldberoemd. Nu had ik het sympathiek gevonden als de filmmaker nog even had gememoreerd hoe het met dit meisje is afgelopen. In 2002 werd ze teruggevonden en bleek ze Sharbat Gula te heten. Getrouwd (op haar dertiende), moeder van 5 kinderen. Na de val van Kabul in 2021 was ze weer even wereldnieuws. Ze kreeg toen asiel in Italië.

De regisseur kreeg McCurry nog een keer op de kast. In 2016 werd ontdekt dat een paar van zijn foto’s waren gephotoshopt, een slordig verplaatst geel paaltje leidde tot een rel. Beeldmanipulatie is in de fotojournalistiek een doodzonde, al doen museumdirecteuren en Magnum-redacteuren nog zo hun best dat beeld bij te stellen. Elke foto is bewerkt. Photoshop doet wat vroeger in de donkere kamer werd gedaan. McCurry is een kunstenaar. Zelf lost McCurry het semantisch op. Wie zegt dat hij een fotojournalist is? Hij is een „visuele verhalenverteller”. Maar om een verhaal te geloven, moet het waar zijn, en sprekende ogen groen.