Gustavo Dudamel wordt de nieuwe chef van het New York Philharmonic

Gustavo Dudamel (42) wordt de 27ste chef-dirigent van het New York Philharmonic Orchestra. Dat maakte het New Yorkse toporkest dinsdag bekend. Hij wordt per seizoen 2026-27 de opvolger van de huidige chef Jaap van Zweden.

Met Dudamels handtekening eindigt de New Yorkse zoektocht naar een nieuwe chef sinds Jaap van Zweden in 2021 aankondigde te stoppen. Van Zweden dirigeert nu zijn zesde en laatste seizoen. Geen andere dirigent was zo kort chef in New York. In het tussenliggende seizoen is Dudamel ‘music director designate’. Volgens The New York Times was zijn aanstelling tot gisteravond ook nog een geheim voor de musici. Ze zouden na een repetitie zijn verrast met een mededeling, dat met luid applaus zou zijn ontvangen.

Dudamel dirigeerde het New York Philharmonic voor het eerst in 2007, op zijn 26ste. „Ik aanschouw met plezier en opwinding de wereld die in New York City voor me ligt”, zegt Dudamel over zijn nieuwe baan. Hij is de eerste nieuwe chef in de onlangs grootschalig verbouwde David Geffen Hall. In die verbouwing had Van Zweden een grote rol.

Dudamel ruilt er zijn huidige chefschap bij het Los Angeles Philharmonic voor in. Niet toevallig is dat dezelfde overstap als die de huidige directeur van het New Yorkse orkest, Deborah Borda, maakte in 2017. Zij bezegelde in 2007 ook Dudamels chefschap in Los Angeles. Dudamel is ook chef van de Parijse opera en het Simón Bolívar Symphony Orchestra in Venezuela, zijn geboorteland.

Jaap van Zweden wordt per volgend jaar chef van het Seoul Philharmonic Orchestra in Zuid-Korea.

