Feyenoord via penalty’s door in KNVB-beker na spectaculaire wedstrijd tegen NEC

Feyenoord heeft woensdagavond na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de KNVB-beker bereikt. De Rotterdammers versloegen NEC via penalty’s, nadat de wedstrijd in De Kuip na verlenging in 4-4 was geëindigd. Eerder op de avond plaatste PSV zich ook voor de kwartfinale, door FC Emmen met 3-1 te verslaan.

Lang zag het ernaar uit dat NEC voor een stunt zou gaan zorgen doordat de ploeg uit Nijmegen in de eerste helft op 2-0 voorsprong kwam. Het eerste doelpunt viel in de 33ste minuut, nadat linksback Calvin Verdonk na een geweldige pass van Oussama Tannane de bal via Feyenoord-keeper Timon Wellenreuther tussen de palen wist te schieten. Vlak voor het rustsignaal breidden de Nijmegenaren hun voorsprong uit door een doelpunt van Pedro Marques.

Tot diep in de tweede helft lukte het de Rotterdammers niet om te scoren, tot NEC-verdediger Philippe Sandler de bal tegen zijn arm geschoten kreeg in het strafschopgebied. Het leverde hem rood op en Feyenoord een penalty, die Orkun Kokcü wist te benutten. Niet veel later was het weer raak voor de Rotterdammers. Igor Paixã bracht Feyenoord diep in de blessuretijd op gelijke hoogte.

Even leek het erop alsof een verlenging nog vermeden kon worden nadat de Rotterdammers de druk op het Nijmeegse doel zwaar opvoerden. Maar de uitblinkende doelman, die in de wedstrijd maar liefst 23 reddingen verrichtte, Mattijs Branderhorst gaf geen krimp. Het werd overwerk voor beide ploegen.

Verlenging

In de verlenging barstte het spektakel pas echt los. Al vrij vroeg wist Jordy Bruijn voor NEC te scoren, waardoor de Nijmegenaren leidden met 3-2. Maar de voorsprong was van korte duur: zo’n twee minuten laters wist Feyenoord weer op gelijke hoogte te komen. Dit keer door een doelpunt van Santiago Giménez, die met een kopbal scoorde.

Lang leek het erop dat beide teams niet meer tot scoren zouden komen. Maar vlak voor het einde van de verlenging wisten de Rotterdammers toch nog op voorsprong te komen. Javairo Dilrosun maakte de vierde voor Feyenoord en leek de wedstrijd beslist te hebben. Met nog vier minuten te gaan leek het gedaan voor NEC, maar zelf met tien man wisten de Nijmegenaren nog te scoren. Na een stand van 4-4 moest de wedstrijd beslist worden met penalty’s.

Tijdens de penaltyreeks wist Feyenoord-keeper Timon Wellenreuther als enige een strafschop tegen te houden, die van Ilias Bronkhorst. Paixão schoot Feyenoord vervolgens met de beslissende penalty naar de kwartfinale van de KNVB-beker. Feyenoord wist tijdens de gehele wedstrijd maar liefst vijftig keer op doel te schieten. Van die vijftig waren er 27 op doel.

PSV-Emmen

Eerder op de avond liet PSV zich niet weer opnieuw verrassen door FC Emmen. Twee weken geleden zorgde de Emmenaren nog voor en stunt door PSV thuis met 1-0 te verslaan. Dit keer waren de Eindhovenaren echter een maatje te groot voor Emmen, die met 3-1 verloren in de kwartfinale.

Al binnen een kwartier kwam PSV op een 2-0 voorsprong, waarna de wedstrijd snel gespeeld leek. Vlak voor rust wist Emmen echter aansluitingstreffer te maken, waardoor de wedstrijd door onnodige fouten van PSV nog even spannend leek te worden, maar een echte bedreiging werden de Emmenaren niet meer. Een kwartier voor het eindsignaal deelde Luuk de Jong de genadeklap toe door de 3-1 te maken.