Farmers Defence Force wil op 11 maart weer demonstreren in Den Haag

Farmers Defence Force (FDF) wil na een maandenlange relatief rustige periode weer gaan demonstreren in Den Haag op 11 maart. Dat heeft FDF-voorzitter Mark van den Oever woensdag aangekondigd in een videoboodschap. Andere grote boerenorganisaties LTO Nederland en Agractie zeggen desgevraagd tegen NRC niet op de hoogte te zijn van een protestplan, en zijn niet van plan zich aan te sluiten bij de demonstratie.

Volgens Van den Oever wordt het „de grootste demo allertijden”. De beoogde demonstratie draait niet alleen om boerenstandpunten, zegt Van den Oever. De voorzitter zegt dat er een podium zal zijn voor onderwerpen „van de toeslagenaffaire tot de gascrisis, tot de verzakte huizen in Groningen, tot de waterschade in Limburg.”

Een week geleden kondigde Extinction Rebellion al aan op 11 maart te gaan demonstreren. De milieubeweging wil net als afgelopen 28 januari de A12 in Den Haag bezetten. Tegen NRC zegt Van den Oever dat het samenvallen van de twee demonstraties toeval is. „De datum is gekozen omdat het het laatste weekend is vóór de Provinciale Staten verkiezingen.” Waar in Den Haag het protest van FDF plaats zal vinden is nog niet bekend.

Het is even geleden dat er grootschalige boerenprotesten zijn geweest in Nederland. Afgelopen zomer waren er landelijk demonstraties, vooral over de stikstofmaatregelen. Hoeveel mensen er op het protest van 11 maart afkomen is nog niet zeker. Niet alle Nederlandse boeren voelen zich vertegenwoordigd door de actiegroep FDF. Wel is al bekend dat onder andere Geert Wilders (PVV) en Wybren van Haga (Groep Van Haga) aanwezig zijn, aldus Van den Oever.