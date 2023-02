Corecore, de eindbaas van alle TikTok-trends

Het is als kippensoep voor de zieke TikTok-breinen van jongeren uit Generatie Z. De hashtag #corecore geeft je even een warm gevoel, maar genezen doet het niet. Corecore is een esthetische stroming op TikTok die zich kenmerkt door een aaneenschakeling van clips uit bekende films, memes en andere internetcontent. Het is leegheid bestrijden met leegheid; het bombardement aan trends en memes op internet bekritiseren, door nog meer trends en memes op mensen af te vuren.

„Wat wil je worden als je ouder bent”, wordt in een tv-fragment aan een jongetje gevraagd. „Ik word later dokter”, antwoordt hij. „Hoeveel wil je verdienen?” Het kind antwoordt: „Ik ga … mensen beter laten voelen.” Je hoort deprimerende, melancholische muziek. Vervolgens zie je clips van een mensenmassa op een regenachtige avond in een winkelstraat die door billboards wordt verlicht; een gefrustreerd schreeuwende Ryan Gosling in Blade Runner 2049; een dozijn senioren naast elkaar achter gokautomaten die gehypnotiseerd staren naar het scherm terwijl ze allemaal tegelijkertijd op het knopje voor zich drukken; een échte kip met een VR-bril op die in de Metaverse leeft als vrije-uitloopkip; een horde mensen die een winkel bestormt op Black Friday. Dit filmpje is meer dan 2,3 miljoen keer leuk gevonden.

De verwarring die het filmpje oproept is het doel ervan; het zadelt je op met een bepaald gevoel van eenzaamheid, verlorenheid en verveeldheid. Filmpjes met de hashtag #corecore zijn in totaal al bijna 800 miljoen keer bekeken. De filmpjes vangen het lege gevoel dat technologie achterlaat en waar veel jonge mensen die chronisch online zijn mee te maken hebben. Een beetje zoals de kip met een VR-bril uit het TikTok-filmpje zich gevoeld moet hebben. Corecore-fans noemen de trend digitale poëzie.

Cottage-core, goblin-core, barbie-core

Het fenomeen begon als een beweging die mensen wakker wilde schudden en ze probererde te overtuigen een levensstijl te vinden die niet volledig bestaat uit het consumeren. De filmpjes die een aantal maanden geleden gedeeld werden waren dan ook antikapitalistisch en milieu-activistisch.

Het achtervoegsel -core komt uit de muziekwereld en wordt daar gebruikt om de verschillende genres te categoriseren, waarvan ‘hardcore’ de eerste was. Maar op het internet wordt het achtervoegsel nu op de meest uiteenlopende trends geplakt.

Als anti-trend drijft de beweging de spot met deze onophoudelijke stroom aan trends op TikTok. Cottage-core, goblin-core, barbie-core; de éne kortdurende-core volgt de andere onzin-core op. Ze willen je bijna altijd wat laten kopen. Bij de schattige cottage-core zijn het bloemenjurkjes en rieten handtasjes. Bij de gulzige goblin-core zijn het snacks en fastfood. En bij de plastic barbie-core zijn het roze platformhakken en oogschaduw. En dus is er nu een -core die alle -cores tegelijk uitserveert, ze zodoende hun betekenis ontneemt en daarmee onschadelijk probeert te maken.

Bij het schrijven van dit artikel zag ik #corecore als een soort Bowser - de eindbaas in Mario – van de memewereld. Als je het had bereikt, wist je dat je het spel had uitgespeeld. Eindelijk zou je kunnen ontsnappen aan de technologische trendtsunami.

Tot ik vanochtend mijn TikTok-app opende voor eigen consumptie en werd geconfronteerd met de hashtags #corecorecore en #corecorecorecore. Na uren TikTok-onderzoek te hebben gedaan voor dit stuk had ik mijn algoritme me laten meesleuren naar de achterste achterkamers van het platform. Dit is geen Mario maar Inception. Uit deze vicieuze virtuele cirkel kun je niet ontsnappen.