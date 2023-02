Ik krijg een blije mail van de NS. In-en uitchecken kan nu met een betaalpas. Een betaalpas waar mijn vermogen op staat, laat ik liever thuis, maar de NS weet zeker dat in- en uitchecken met de betaalpas voorkomt dat ik dubbele reiskosten heb. Ik zoek de klantenservice. Daar vind ik geen mens meer maar een chatbot, die elke vraag kan beantwoorden. De vragen zijn ook al bedacht voor mij. Abonnement wijzigen? Geld terug? De wanhoop nabij, word ik gerustgesteld: door stakingen zijn er geen treinen, dit duurt de rest van de dag.

