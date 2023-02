Direct na de inval van Rusland in Oekraïne besloot de Europese Unie in een recordtijd van amper een week om al degenen die vanwege de oorlog uit Oekraïne waren gevlucht (de ‘ontheemden’) bescherming te verlenen. Inmiddels worden zo’n 4 miljoen ontheemden in de EU opgevangen, waarvan 1 miljoen in Duitsland en zo’n honderdduizend in Nederland.

Carolus Grütters is als onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Migratierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Formeel is daarvoor de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn geactiveerd. Daaronder vallen in ieder geval de volgende twee groepen ontheemden: (1) Oekraïners, en (2) niet-Oekraïners die een permanente verblijfsvergunning hadden in Oekraïne.

Daarnaast konden de lidstaten zelf bepalen of ze ook een derde groep van ontheemden wilden beschermen: (3) niet-Oekraïners die een tijdelijke verblijfsvergunning hadden in Oekraïne. Nederland heeft die laatste groep ook bescherming geboden; net zoals Duitsland, Oostenrijk, Ierland, Tsjechië en zelfs het niet-EU-land Zwitserland. En uiteraard alleen als ze vanwege de oorlog zijn gevlucht.

Omdat de oorlog nog wel even zal duren, heeft de EU in oktober al besloten om de aanvankelijke looptijd van de bescherming van een jaar (tot volgende maand) met in ieder geval nog een jaar te verlengen. Dat geeft tenminste enige zekerheid aan degenen die huis en haard hebben moeten verlaten. Iedereen die derhalve onder de bescherming van de richtlijn valt krijgt die bescherming tot in ieder geval maart 2024. En misschien wel langer.

Foutje, bedankt?

Tenzij je behoort tot de eerder genoemde derde groep van ontheemden: studenten en arbeidsmigranten die tijdelijk in Oekraïne studeerden en werkten. Dan heb je pech, althans als je je in Nederland had gemeld. Deze groep kreeg eerst, toen ze in Nederland kwam, te horen dat ze bescherming zou krijgen, zo lang als de oorlog duurde. Vervolgens kreeg een deel daarvan vorige maand per brief te horen dat hun bescherming inderdaad doorliep tot maart 2024. En vervolgens kregen ze vorige week weer een brief waarvan de strekking was: foutje, sorry, we hebben die brief ten onrechte naar u gestuurd, dat spijt ons verschrikkelijk, maar ja, een technische fout. Uw bescherming eindigt over vier weken. O ja, u hoeft niet meteen weg naar uw eigen land van herkomst: u kunt ook asiel aanvragen, en daarvoor moet u in Ter Apel zijn. Buiten.

Kan dat zo maar? Nee. Het is in strijd met het fatsoen en het is in strijd met gewekte verwachtingen. Bovendien is het in strijd met het Europese recht. Het is in strijd met een expliciete bepaling in de richtlijn dat eenmaal verstrekte bescherming pas wordt beëindigd als de EU er een eind aan maakt. De staatssecretaris voor Asiel heeft die bevoegdheid dus niet. Waarom zegt hij, Eric van der Burg, dan dat het wel kan?

Het formele argument is dat de bescherming van die derde groep uitsluitend een nationale aangelegenheid zou zijn en niets met de Europese richtlijn van doen heeft. Dat is een drogreden. De enige keuze die EU-lidstaten hadden is of ze die derde groep ook onder de Beschermingsrichtlijn wilde laten vallen. Ja, zei Nederland. En dan kun je daar niet op terugkomen. Interessant genoeg zijn er uitspraken van de hoogste Europese rechter over soortgelijke kwesties. En toen was het oordeel van de rechter ook al: nee, je kunt niet zomaar de toepassing van een Europese regeling beëindigen. Daar is de staatssecretaris ook expliciet op gewezen: wat u wil doen, is in strijd met het Europese recht.

Spierballenvertoon

Het politieke argument om deze onrust doelbewust te veroorzaken is waarschijnlijk gelegen in een aantal meldingen afgelopen zomer dat er misbruik van de bescherming zou worden gemaakt. Naar schatting gaat het om tweehonderd mensen die nooit in Oekraïne geweest zijn en dus helemaal niet voor de oorlog gevlucht zijn. Uiteraard hebben die mensen geen recht op bescherming. Dat is misbruik. De politieke respons was echter spierballenvertoon. Iedereen die tot die derde groep behoorde moest maar uit de bescherming worden gehaald. Want dan hou je alleen de ‘echte’ ontheemden over. Maar een oorlog maakt geen onderscheid: die heeft alleen maar slachtoffers.

Ontheemden moeten het met een sticker in hun paspoort doen, waarvan de strekking is: zoek het maar uit

Het effect is dat bijna vijfduizend studenten en arbeidsmigranten die de oorlog in Oekraïne zijn ontvlucht zonder pardon op straat dreigen te worden gezet. Dreigen. Want er zijn dappere burgemeesters die zich daartegen verzetten. Maar er zijn ook burgemeesters die al bussen hebben geregeld om ‘hun’ doelgroep naar Ter Apel te vervoeren.

Het is bekend dat het kabinet er een rommeltje van heeft gemaakt: zowel met betrekking tot de implementatie in de Nederlandse wet van de Europese beschermingsrichtlijn als bij de feitelijke uitvoering van die bescherming. In de wet is er eigenlijk niets geregeld: de ontheemden moeten het met een sticker in hun paspoort doen, waarvan de strekking is: zoek het maar uit. Dat wil zeggen: gemeenten, zoek het maar uit. Hoogstwaarschijnlijk zullen de rechtbanken in de komende dagen zich moeten buigen over bestuursrechtelijke kort gedingen waarbij de vraag centraal staat: kan dit zomaar? Ik heb nog niet alle vreemdelingenrechters hierover gesproken, maar ik moet de eerste nog tegenkomen die een dergelijke vordering zal afwijzen.