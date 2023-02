Aflevering 4: Op de sofa

Een grauwsluier over de dag. Steeds meer mensen ervaren stress of angst door klimaatverandering en zoeken hulp. In deze aflevering onderzoeken Maarten en Floor de gevoelens van machteloosheid die mensen ervaren en het ongemak dat daardoor kan ontstaan. Ook kijken ze naar de samenhang tussen klimaatverandering en ongelijkheid. Kan verbeelding ons helpen meer grip te krijgen op de toekomst?

Iedere woensdag verschijnt een nieuwe aflevering. Meer informatie: nrc.nl/bovenwater.

Presentatie: Floor Boon en Maarten Dallinga

Redactie en regie: Mandula van den Berg, Floor Boon en Maarten Dallinga

Montage: Maarten Dallinga en Audiochef

Muziek: Maarten Vos

Eindredactie: Mirjam van Zuidam

Beeldmerk: Merijn Hos

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl.