Aardbevingsgebied Turkije en Syrië: aan beide kanten van de landsgrens

In de nacht van zondag op maandag vond een grote aardbeving plaats in Turkije en Syrië. De ramp verwoestte duizenden gebouwen en levens. Correspondent Midden-Oosten Melvyn Ingleby ziet hoe bestaande problemen in beide landen - hoe verschillend ook - de noodhulp vertragen.

Lees ook het stuk van Melvyn: Syrische hulpverlener: ‘De wereld laat ons al jaren in de steek, maar dit kunnen we niet alleen aan’

