40 euro servicekosten voor doorverkocht Lowlands-kaartje? Politiek denkt aan maatregelen

Het was in sommige kringen het gesprek van het weekend: wie heeft er wel of niet een kaartje voor Lowlands kunnen bemachtigen? Wie misgreep, kon via kaartverkoopplatform Ticketmaster ook een tweede kans krijgen – maar wel tegen een fors hoger bedrag. De kaartjes, met 300 euro sowieso duurder dan ooit, werden daar al gauw tweedehands voor ruim 400 euro doorverkocht.

Die fors hogere prijs komt doordat doorverkopers een marge van 20 procent mogen hanteren én omdat Ticketmaster 43,20 euro (12 procent) aan servicekosten rekent. Uitwijken naar andere platformen gaat niet, Ticketmaster kreeg van organisator Mojo – net als Ticketmaster onderdeel van het grote Amerikaanse Live Nation – het monopolie op de doorverkoop.

Het is voor festivalbezoekers een voorbode voor veel evenementen waarvan de kaartverkoop nog van start moet gaan: de doorverkoop van kaartjes voor veel andere Mojo-festivals gaat ook exclusief via Ticketmaster. Volgens Marjanne Manders, woordvoerder van Mojo, komt dat omdat bij veel evenementen wordt gewerkt met ‘mobile only’-tickets, die alleen via je mobiel geldig zijn. „Die kunnen we alleen binnen ons eigen systeem doorverkopen.”

Teleurgestelde bezoekers

Kaartjes voor evenementen met een regulier e-ticket (elektronische tickets die je ook kunt uitprinten), zoals Pinkpop, kunnen wel op andere platformen zoals Ticketswap doorverkocht worden. Maar, zegt Manders: „Alleen bij Ticketmaster kunnen we de garantie geven dat je binnenkomt.” Volgens haar moeten er ieder jaar mensen bij de ingang van festivals teleurgesteld worden omdat hun kaartje niet geldig blijkt (bijvoorbeeld omdat het dubbel verkocht is).

Bente Bollmann, woordvoerder van Lowlands en Down the Rabbit Hole, legt uit: „Ticketmaster maakt het kaartje van de verkoper ongeldig en de koper krijgt een nieuwe. Dat is een dienst die aangeboden wordt, en dat heeft een prijs.”

Mel Perrett, woordvoerder van Ticketmaster, laat per e-mail weten dat Ticketmaster „alles doet om de kosten zo laag mogelijk te houden en tegelijkertijd de best mogelijke service te bieden”. De servicekosten zouden de geleverde dienst, de technologie en het platform bekostigen.

Kaartjes voor Lowlands, die afgelopen zaterdag in de verkoop gingen, waren binnen een kwartier uitverkocht. Het laat zien dat de prijs nog „onder de marktwaarde” zit, zegt Bollmann van Lowlands. „En ook de kaartjes op Ticketmaster gaan heel hard. Mensen zijn bereid het te betalen.”

Dat zegt ook Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). „Het blijft voor een groot deel een commerciële sector.” Wel vindt hij het „jammer” dat festivals daardoor minder toegankelijk worden. „Maar zo gek is het niet om te sparen voor een festival – we zien ook dat mensen daartoe bereid zijn.” Het liefst, zegt Schans, ziet de sector zelf ook dat mensen die een kaartje kopen gewoon zelf naar het festival gaan.

Mojo en Lowlands zelf wijzen vooral naar de markt. Ondertussen klinkt niet alleen vanuit de samenleving, maar ook vanuit de politiek kritiek. In het AD spreken verschillende Tweede Kamerleden zich uit tegen de hoge servicekosten. Staatssecretaris van Cultuur en Media Gunay Uslu (D66) onderzoekt welke maatregelen genomen kunnen worden, onder meer door te kijken naar voorbeelden uit het buitenland. Voor eind maart stuurt zij naar verwachting een brief naar de Kamer, zegt een woordvoerder.

Wat je ervoor krijgt

Peter Kwint, Tweede Kamerlid namens de SP, zou maatregelen toejuichen. „Als ik het voor het zeggen had, zouden kaartjes niet met 20 procent winst verkocht mogen worden, maar met 0 procent – of maximaal 5. Je wil zelf van je kaartje af, waarom zou je daar dan geld aan verdienen?”

Dat de ruim 40 euro aan servicekosten daadwerkelijk naar ‘service’ gaan, gelooft hij niet. Wat krijg je er nou eigenlijk voor? Minder geld, een extra mailtje en nog een extra mailtje, grapte De Speld al.

Kwint: „Vaak genoeg koop ik concertkaartjes door, dan betaal ik een paar euro servicekosten. De service is hetzelfde [als bij andere platforms].” Ook wuift hij het argument weg dat alleen Ticketmaster veilig kaartjes kan verkopen. „Andere platformen kunnen ook kaartjes vernietigen en nieuwe opsturen.”

Berend Schans van VNPF zou politieke inmenging onwenselijk vinden, zegt hij. „Het is gewoon marktwerking. Er zijn grotere uitdagingen voor de overheid, lijkt me. Ga lekker boeven vangen, denk ik dan.”

Ticketswap, een ander populair doorverkoopplatform, is duidelijk teleurgesteld: wie toch via dat platform een kaartje probeert te bemachtigen, krijgt de mededeling dat dit niet kan en dat, aldus Ticketswap, daarmee „je vrijheid ingeperkt wordt”.