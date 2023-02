28x Vermeer

Rijksmuseum Johannes Vermeer was vergeleken met zijn collega’s niet erg productief, en werkte meerdere jaren aan één schilderij. Het aantal schilderijen dat hij maakte wordt geschat op 45 à 50 werken, waarvan er 37 bekend zijn. Niet alles is meer te vervoeren of kan om andere redenen niet worden uitgeleend (eentje in gestolen in de jaren negentig). Het Rijksmuseum heeft er voor deze expositie 28 bij elkaar, die uit verschillende collecties over de hele wereld komen.