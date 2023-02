Zorgboerderij gesloten na fysieke en mentale mishandeling van ernstig gehandicapte patiënten

Zorgboerderij Aurora Borealis voor ernstig gehandicapte patiënten in het Groningse Wedde moet de deuren sluiten. Medewerkers van de antroposofische instelling hebben volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) patiënten structureel geestelijk en fysiek mishandeld, zogenaamd om hun gedrag te corrigeren, zo valt te lezen in het maandag gepubliceerde rapport. De IGJ gebruikte beeldmateriaal dat heimelijk was opgenomen door onderzoeksjournalist Alberto Stegeman voor zijn programma Undercover in Nederland. Zes verdachten zijn eind december al aangehouden en intussen weer vrijgelaten, nadat een aantal oud-medewerkers aangifte had gedaan bij de politie.

De Inspectie stelde in het rapport een lange lijst op met misstanden tegen de tien bewoners. Zo zou een patiënt een sinaasappel tegen zich aan gesmeten hebben gekregen vanwege het maken van harde geluiden. Een andere meervoudig beperkte patiënt werd buiten neergelegd onder een druppende tuinslang. Het hoofd van een bewoner werd in een toiletpot geduwd, en bij een ander werd zand in het bed gestrooid. „Onbegrepen gedrag van cliënten wordt bestraft met het doel om cliënten ervan te laten leren en de consequenties ervan te leren overzien”, schrijft de Inspectie. „Dit is nu precies waartoe deze cliënten niet in staat zijn gezien hun ontwikkelingsniveau.”

De IGJ meldt ook dat bestuurders van Aurora Borealis „niet integer en transparant” reageerden toen zij werden geconfronteerd met de beelden van onderzoeksjournalist Stegeman. De bestuurders zouden in hun verklaringen gebeurtenissen hebben gebagatelliseerd en verdraaid. De cliëntvertegenwoordigers, meestal familieleden of andere verwanten, reageerden volgens de inspectie „geschokt, verontrust en vol ongeloof” op de bevindingen. Zij zeiden in de regel tevreden te zijn geweest met de zorg voor de patiënten.