Waarom het voor Biden slim kan zijn om na één termijn te stoppen als president

Vandaag spreekt de Amerikaanse president Joe Biden de State of the Union uit. In deze jaarlijkse toespraak vertelt hij over de stand van het land maar Amerika-watchers zullen de toespraak dit jaar vooral scannen op aanwijzingen over de toekomst van de president zélf. VS-correspondent Bas Blokker zit klaar met zijn laptop en zoekt naar hints: is dit de laatste termijn van Biden?

