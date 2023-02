Volt mocht Gündogan uit Tweede Kamerfractie zetten, oordeelt hof in hoger beroep

Politieke partij Volt mocht Nilüfer Gündogan schorsen als lid van de Tweede Kamerfractie. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam dinsdag in hoger beroep bepaald. Het hof vernietigt daarmee een uitspraak van de rechter vorig jaar. Gündogan heeft geen recht meer op een voorschot van een schadevergoeding van 5.000 euro.

De partij schorste Gündogan vorig jaar na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. De parlementariër stapte daarop naar de rechter, onder meer omdat ze vindt dat de persberichten die Volt over haar schorsing stuurde, op 13 en 26 februari 2022, onrechtmatig waren. Volgens het hof zijn de grenzen van „toelaatbare kritiek” op een politicus ruimer dan op een burger als private persoon. De rechters oordelen wel dat het eerste persbericht van Volt een „iets te prematuur karakter” had. Ook zijn de bewoordingen „niet in alle opzichten gelukkig gekozen”.

Daar staat volgens het hof tegenover dat de inhoud van het bericht grotendeels steun vond in de op dat moment bekende feiten en de door Volt genomen maatregelen. Dat rechtvaardigde volgens het hof dan ook het naar buiten brengen van het bericht. Gündogan heeft tijdens de zitting in hoger beroep laten weten dat ze niet meer wil terugkeren in de Voltfractie en dat ze zich neerlegt bij beëindiging van het lidmaatschap van de partij. Volgens het hof heeft ze daardoor al geen belang meer bij de vorige uitspraak van de rechter.

Volt schorste Gündogan vorig jaar na dertien meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het zou gaan om handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances. Ze is inmiddels onafhankelijk Tweede Kamerlid.

Correctie (11.19): In een eerdere versie van dit bericht stond dat Volt Gündogan had geschorst als lid van de Tweede Kamer. Dat is niet juist, ze werd geschorst als lid van de Tweede Kamerfractie. Dat is hierboven aangepast.